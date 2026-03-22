יום ראשון, 22.03.2026 שעה 17:41
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3332-2625הפועל רעננה8
3231-2824הפועל כפ"ס9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2331-2624הפועל חדרה16

לא תחזור השבוע: משחקה של מכבי פ"ת יידחה

כהן, יהושע וחזן עם הנבחרת הצעירה והמשחק מול נוף הגליל יתקיים בשבוע הבא. הקבוצה תערוך משחק אימון מול הפועל ירושלים. וגם: מצבם של ורד והינדי

שחקני מכבי פתח תקווה (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני מכבי פתח תקווה (לילך וויס-רוזנברג)

במכבי פ"ת התבשרו הבוקר (ראשון) על חזרתה לפעילות של הליגה הלאומית באמצע השבוע הקרוב. פ"ת כבר השלימה את משחקה במחזור הקודם, אז לא צריכה לשחק בשלישי, אך גם בשישי הקרוב, הקבוצה של נועם שוהם לא תחזור לכר הדשא למשחק רשמי.

הסיבה? בקבוצה ניצלו את הסעיף בתקנון המאפשר לדחות משחק בשל הימצאותם של לפחות שני שחקנים במסגרות בינלאומיות, כאשר מדובר בעידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן, שימריאו מחר עם הנבחרת הצעירה של גיא לוזון למשחקים מול הונגריה (ידידות) ובוסניה (מוקדמות אליפות אירופה). השלושה אמורים לחזור ביום רביעי הבא, יומיים לפני המשחק.

לפיכך, המשחק מול נוף הגליל יתקיים בסוף השבוע הבא, כאשר במקום זאת, בפ"ת יערכו ככל הנראה משחק אימון מול הפועל ירושלים מליגת העל ביום שישי הקרוב. מוחמד הינדי, שנפצע במשחק האחרון לפני הפסקת המשחקים, אמור לחזור ולצבור דקות משחק לאחר שהתאושש.

עידן ורד נפצע במשחק האימון מול הפועל ת"א לפני פחות משבועיים וסובל מפגיעה בברכו. הקשר סבל מרגל עץ וספג מכה דומה במשחק מול האדומים, כאשר ההערכה היא שיחזור בעוד כשבועיים למשחק.

