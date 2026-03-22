לא תחזור השבוע: משחקה של מכבי פ"ת יידחה

במכבי פ"ת התבשרו הבוקר (ראשון) על חזרתה לפעילות של הליגה הלאומית באמצע השבוע הקרוב. פ"ת כבר השלימה את משחקה במחזור הקודם, אז לא צריכה לשחק בשלישי, אך גם בשישי הקרוב, הקבוצה של נועם שוהם לא תחזור לכר הדשא למשחק רשמי.

הסיבה? בקבוצה ניצלו את הסעיף בתקנון המאפשר לדחות משחק בשל הימצאותם של לפחות שני שחקנים במסגרות בינלאומיות, כאשר מדובר בעידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן, שימריאו מחר עם הנבחרת הצעירה של גיא לוזון למשחקים מול הונגריה (ידידות) ובוסניה (מוקדמות אליפות אירופה). השלושה אמורים לחזור ביום רביעי הבא, יומיים לפני המשחק.

לפיכך, המשחק מול נוף הגליל יתקיים בסוף השבוע הבא, כאשר במקום זאת, בפ"ת יערכו ככל הנראה משחק אימון מול הפועל ירושלים מליגת העל ביום שישי הקרוב. מוחמד הינדי, שנפצע במשחק האחרון לפני הפסקת המשחקים, אמור לחזור ולצבור דקות משחק לאחר שהתאושש.

עידן ורד נפצע במשחק האימון מול הפועל ת"א לפני פחות משבועיים וסובל מפגיעה בברכו. הקשר סבל מרגל עץ וספג מכה דומה במשחק מול האדומים, כאשר ההערכה היא שיחזור בעוד כשבועיים למשחק.