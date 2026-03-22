ליגת העל לנשים בכדורגל צפויה לחזור בחמישי

אחרי הבשורה כי הכדורגל בליגות העל והלאומית אצל הגברים ישובו ב-4 באפריל וב-24 במרץ (יום שלישי) בהתאמה, גם כדורגל הנשים בישראל עתיד לקבל את ההודעה כי לפחות ליגת העל לנשים תשוב למגרשים כבר ביום חמישי הקרוב, ה-26 במרץ, בכפוף לאישור פיקוד העורף ומתווה דומה לזה שאושר בענף הגברים.

למעשה, כל שנותר להתאחדות הוא לקבל אישור בכתב מפיקוד העורף, על מנת שגם הנשים ישובו לכר הדשא, כשההגבלות יחילו עד 100 איש ומרחב מוגן שמאושר על ידי פקע”ר, וכמובן בזמינות ואישור המגרשים הרלוונטיים.

חזרת ליגת העל לנשים כמובן תקבע למעשה את האלופה והיורדות בסיום העונה, כשזה תנאי עקרוני לקביעות אלו ולהשתתפות במפעלים אירופיים של אופ”א.