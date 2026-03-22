יום ראשון, 22.03.2026 שעה 16:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
5312-6320הפועל בנות קטמון1
4717-8320מ.ס. קרית גת2
2836-3120אסא ת"א3
2734-3520מכבי חולון4
2636-3419מכבי כשרונות חדרה5
1831-1919הפועל רעננה6
1059-1420פנתרות אשדוד7
769-1520מ.כ. רמת השרון8

ליגת העל לנשים בכדורגל צפויה לחזור בחמישי

אחרי הגברים, ההתאחדות הודיעה לקבוצות הנשים כי רק אישור מפיקוד העורף חסר להחזרת המשחקים בהתאם להנחיות, כשכבר ב-26 במרץ הן עתידות לשוב לדשא

כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

אחרי הבשורה כי הכדורגל בליגות העל והלאומית אצל הגברים ישובו ב-4 באפריל וב-24 במרץ (יום שלישי) בהתאמה, גם כדורגל הנשים בישראל עתיד לקבל את ההודעה כי לפחות ליגת העל לנשים תשוב למגרשים כבר ביום חמישי הקרוב, ה-26 במרץ, בכפוף לאישור פיקוד העורף ומתווה דומה לזה שאושר בענף הגברים.

למעשה, כל שנותר להתאחדות הוא לקבל אישור בכתב מפיקוד העורף, על מנת שגם הנשים ישובו לכר הדשא, כשההגבלות יחילו עד 100 איש ומרחב מוגן שמאושר על ידי פקע”ר, וכמובן בזמינות ואישור המגרשים הרלוונטיים.

חזרת ליגת העל לנשים כמובן תקבע למעשה את האלופה והיורדות בסיום העונה, כשזה תנאי עקרוני לקביעות אלו ולהשתתפות במפעלים אירופיים של אופ”א.

