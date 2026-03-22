ליגת העל לנשים בכדורגל צפויה לחזור בחמישי

אחרי הבשורה כי הכדורגל בליגות העל והלאומית אצל הגברים ישובו ב-4 באפריל וב-24 במרץ (יום שלישי) בהתאמה, גם כדורגל הנשים בישראל עתיד לקבל את ההודעה כי לפחות ליגת העל לנשים תשוב למגרשים כבר ביום חמישי הקרוב, ה-26 במרץ, בכפוף לאישור פיקוד העורף ומתווה דומה לזה שאושר בענף הגברים.

למעשה, כל שנותר להתאחדות הוא לקבל אישור בכתב מפיקוד העורף, על מנת שגם הנשים ישובו לכר הדשא, כשההגבלות יחילו עד 100 איש ומרחב מוגן שמאושר על ידי פקע”ר, וכמובן בזמינות ואישור המגרשים הרלוונטיים.

חזרת ליגת העל לנשים כמובן תקבע למעשה את האלופה והיורדות בסיום העונה, כשזה תנאי עקרוני לקביעות אלו ולהשתתפות במפעלים אירופיים של אופ”א.

פנתרות אשדוד מתנגדת לחזרת המשחקים

קבוצה אחת כבר יצאה נגד הודעת ההתאחדות, וזאת פנתרות אשדוד, ששלחו מכתב רשמי למקבלי ההחלטות בטענה שאין לה תנאים סבירים להתכונן כראוי לחזרת הליגה, הן לאימונים ולמשחקים. במכתב נכתב:

“מדינת ישראל נמצאת במלחמה. משפחות שכולות, חיילים בחזית, ואזרחים תחת איום מתמשך. לא ייתכן שבעת שהמצב הביטחוני מחריף ופיקוד העורף מבטל הקלות, ההתאחדות דווקא דוחפת לחידוש משחקים. העובדה שההתאחדות בוחרת לנרמל מצב זה, ולדחוף לחידוש משחקים בשם ‘עקרון השוויון’ ו’השתתפות במפעלים אירופיים’ מעידה בעיקר על סולם עדיפויות מעוות שרחוק מרחק רב מהמציאות שבה כולנו חיים.

“מעבר לעמדה העקרונית, נציג את המצב בשטח: העדר תנאי אימון: לקבוצה שלנו אין אישור להתאמן כרגע. במהלך החודש האחרון הצלחנו לקיים מספר מצומצם של אימונים בלבד, בשל בעיית מיגון במגרש האימונים והצורך לחלוק את המתקן עם קבוצות נוספות.

“קשיים לוגיסטיים וביטחוניים: חלק מהשחקניות גרות רחוק מאשדוד ופחדו להגיע לאימונים מחשש להיתקע בכבישים בזמן התראות ואזעקות. מגרשי כדורגל הם מתקנים פתוחים וחשופים, ואינם חסינים מפני נפילות (כפי שראינו השבוע בשעריים ובאצטדיון המושבה).

“מצב גופני ונפשי: השחקניות חיות תקופה ארוכה באורח חיים לא תקין – שינה לא רציפה, לחץ נפשי מתמשך ומצב גופני ירוד. להעלות שחקניות למגרש במצב כזה הוא סיכון ממשי לבריאותן (פציעות שרירים, קרעים ברצועות וכו'). זהו סיכון שאנחנו לא מוכנים לקחת, וחלק מהשחקניות אף מסרבות לעלות לשחק לפני שיחזרו לכושר ראוי.

“לפיכך, אנו מודיעים כי הקבוצה לא תתייצב למשחק ביום חמישי 26.3.26, ולא לכל משחק שייקבע כל עוד לא ניתנו לקבוצה תנאים סבירים להתכונן כראוי ובאופן בטוח. יש דברים שחשובים יותר מכדורגל. בריאות השחקניות שלנו חשובה יותר, והמציאות שבה אנחנו חיים לא צריכה להיות מנורמלת על ידי לוח משחקים”.