צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

בכושר אדיר: סוטון ראשונה בליגה מאז הגעת פרץ

מאז הבכורה של דניאל פרץ במחזור ה-27, הקדושים יצאו לריצה אדירה עם 30 נקודות ב-13 משחקים, כשרק נוריץ' שווה אליהם. וגם: כמות ההפסדים והמספרים

דניאל פרץ חוגג (IMAGO)
דניאל פרץ נמצא בתקופה נהדרת, על כך אין ספק. הוא שמר על שער נקי בשני המשחקים האחרונים בסאות’המפטון, כשבאופן כללי הוא מציג יכולת נהדרת וזוכה לשבחים מכל עבר מאז שהגיע לקבוצה בחלון החורף.

לאחרונה הקבוצה הצליחה לנצל את המעידות של רקסהאם ועלתה למקום השישי שמוביל לפלייאוף העלייה לפרמייר ליג. למרות שכרגע היא שישית, היכולת שמציגה הקבוצה מאז הבכורה של הישראלי במחזור ה-27 שווה הרבה יותר.

עד כמה יותר? מאז הופעתו הראשונה של דניאל פרץ, סאות’המפטון ראשונה בצ’מפיונשיפ עם 30 נקודות ב-13 משחקים. מעל מוליכות הטבלה קובנטרי (28 נקודות) ומידלסבורו (25 נקודות), כשרק נוריץ’ שווה אליה עם 30 נקודות גם כן.

דניאל פרץ מרגיע, סאותדניאל פרץ מרגיע, סאות'המפטון יכולה להיות מרוצה (IMAGO)

הנתונים המרשימים והשיפור ההגנתי

בתקופה הזו סאות’המפטון היחידה שהפסידה פעם אחת בלבד (בבכורה של פרץ מול האל סיטי), כשהיא כבשה יותר מכולם עם 25 שערים, ומנגד דניאל פרץ הוציא רק 10 כדורים מהרשת, כשנוריץ’ היחידה עם נתון יותר טוב כשספגה 7 שערים.

השיפור ההגנתי בולט, בעיקר ביחס למה שהיה לפני כן. ב-26 המשחקים הראשונים בעונה סאות’המפטון שמרה רק על 4 שערים נקיים, בחצי מהזמן דניאל פרץ עשה זאת 6 פעמים, ועוד פעם אחת בגביע האנגלי עם 0:1 מרשים מול פולהאם.

לפתע הקבוצה שהייתה במקום ה-16 בטבלה עברה שינוי משמעותי. החלפת המאמן וצירופו של קייל לארין לצידו של השוער הישראלי הובילו למהפכה, ואם ימשיכו להציג את היכולת הזו עלייה לפרמייר ליג תהיה בהישג יד.

/* LAST / NEXT ROUNDs */