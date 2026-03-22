סנדרלנד גברה על ניוקאסל עם 1:2 דרמטי בדרבי

המחזור ה-31 בפרמייר ליג יגיע היום (ראשון) לסיומו עם שלושה משחקים, משמעותיים במאבקי הצמרת והתחתית. מי שפתחה את היום הייתה סנדרלנד, שבדרבי לוהט מול ניוקאסל השיגה 1:2 דרמטי והשלימה דאבל עונתי.

ניוקאסל – סנדרלנד 2:1

לאחר התבוסה 7:2 לברצלונה, המגפייז קיוו להתאושש דווקא מול היריבה המרה ולהתקרב למאבקים על המקום באירופה, ואולי אף על ליגת האלופות, אך איכזבו בדרבי הביתי ונותרו במקום ה-12 בלבד במאבקים הצפופים על המקומות באירופה. מנגד, האורחת חלפה על פניהם בדרך למקום ה-11, 6 נקודות מליברפול החמישית בטבלה.

המשחק דווקא התחיל בצורה נהדרת עבור ניוקאסל כשטעות בהגנת סנדרלנד הובילה לשער של אנתוני גורדון עם בעיטה חדה מהרחבה בדקה ה-10. למרות זאת, שמס טאלבי מצא את השווין בדקה ה-57, שער של מאליק צ’יאו המחליף נפסל בגלל נבדל של ג’ייקוב מרפי, ואז הגיע הרגע הגדול של החתולים השחורים. כדור רוחב של אנצו לה פה מצא את בריאן ברובי לבד לחלוטין בתוך תיבת החמש, הוא נעצר בפעם הראשונה על ידי ראמסדייל, אך כבש בריבאונד והשלים מהפך בדקה ה-90. סנדרלנד השלימה דאבל עונתי אחרי ה-0:1 בסיבוב הראשון, ניוקאסל יצאה מובכת מול הקהל הביתי.