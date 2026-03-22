יום ראשון, 22.03.2026 שעה 16:41
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

סנדרלנד גברה על ניוקאסל עם 1:2 דרמטי בדרבי

המגפייז קיוו להתאושש מה-7:2 לברצלונה, אך נעצרו ואפשרו ליריבה המרה לעבור אותם בטבלה. גורדון (10') פתח, טלבי (57') איזן ובדקה ה-90 ברובי הכריע

אנצו לה פה בטירוף (רויטרס)
המחזור ה-31 בפרמייר ליג יגיע היום (ראשון) לסיומו עם שלושה משחקים, משמעותיים במאבקי הצמרת והתחתית. מי שפתחה את היום הייתה סנדרלנד, שבדרבי לוהט מול ניוקאסל השיגה 1:2 דרמטי והשלימה דאבל עונתי.

ניוקאסל – סנדרלנד 2:1

לאחר התבוסה 7:2 לברצלונה, המגפייז קיוו להתאושש דווקא מול היריבה המרה ולהתקרב למאבקים על המקום באירופה, ואולי אף על ליגת האלופות, אך איכזבו בדרבי הביתי ונותרו במקום ה-12 בלבד במאבקים הצפופים על המקומות באירופה. מנגד, האורחת חלפה על פניהם בדרך למקום ה-11, 6 נקודות מליברפול החמישית בטבלה.

המשחק דווקא התחיל בצורה נהדרת עבור ניוקאסל כשטעות בהגנת סנדרלנד הובילה לשער של אנתוני גורדון עם בעיטה חדה מהרחבה בדקה ה-10. למרות זאת, שמס טאלבי מצא את השווין בדקה ה-57, שער של מאליק צ’יאו המחליף נפסל בגלל נבדל של ג’ייקוב מרפי, ואז הגיע הרגע הגדול של החתולים השחורים. כדור רוחב של אנצו לה פה מצא את בריאן ברובי לבד לחלוטין בתוך תיבת החמש, הוא נעצר בפעם הראשונה על ידי ראמסדייל, אך כבש בריבאונד והשלים מהפך בדקה ה-90. סנדרלנד השלימה דאבל עונתי אחרי ה-0:1 בסיבוב הראשון, ניוקאסל יצאה מובכת מול הקהל הביתי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */