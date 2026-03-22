באיגוד הכדורסל פרסמו הנחיות להפעלת אולמות

בעקבות המקרה בו איתי שניידרמן נפגע בראשון מקיר בטון מאחורי הסל, באיגוד הפיקו לקחים ועדכנו את הדרישות, במסגרתן יידרש אישור מיועץ בטיחות מוסמך

כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כארבעה חודשים חלפו מאז המקרה הנוראי שהתרחש במשחק ליגת נערים א’, שבו שחקן מכבי רמת גן ובנו של יושב ראש הקבוצה, איתי שניידרמן, התנגש בעוצמה בקיר הבטחון שמאחורי הסל ופונה לבית החולים עם דימום בראשו. כעת, באיגוד הכדורסל הודיעו על שינויים בהנחיות בעקבות האירוע המצער.

הנהלת האיגוד אישרה היום (ראשון) מסמך הנחיות עבור כלל האגודות בארץ לקיום פעילות באולם כדורסל. מדובר במסמך הנחיות מפורט שמופץ לאגודות בפעם הראשונה, כחלק מהפקת לקחים של איגוד הכדורסל לאחר המקרה של איתי שניידרמן.

פירוט ההנחיות החדשות

במסגרת המתווה החדש, שגובש יחד עם מכון התקנים הישראלי, כל אגודה תידרש להעביר לאיגוד הכדורסל אישור מאת יועץ בטיחות מוסמך כי כל אולם ספורט שבו מתקיימת פעילות האגודה עומד בדרישות הטכניות והבטיחותיות של מכון התקנים הישראלי. ללא קבלת האישור, איגוד הכדורסל לא יאפשר קיום משחקים רשמיים באולם.

במסגרת רשימת הדרישות, כל אולם ספורט מחויב בריפוד מתחת לשני הסלים וכן בארבעה מקומות שונים לרוחב המגרש, כשהוא יכלול גם בולמי זעזועים. בנוסף, גם מערכת לדים ולוחות פרסום יידרשו לעמוד בדרישות בטיחות. כל אגודה תצטרך להמציא אישור ביטוח אולם בתוקף לאיגוד הכדורסל. באיגוד הכדורסל מינו נציג אשר ירכז את האישורים והמעקב אחרי האגודות בנושא. 

עמוס פרישמן, יו”ר איגוד הכדורסל, אמר בנושא: “כיושב ראש איגוד הכדורסל התחייבתי שנפיק לקחים מהמקרה המצער של איתי שניידרמן. לכן, החלטתי לפעול בכדי לשמור על הבריאות של עשרות אלפי השחקנים והשחקניות. הנהלת איגוד הכדורסל אישרה היום את המתווה אותו גיבשנו לראשונה באיגוד הכדורסל עם מכון התקנים. איגוד הכדורסל לא יאפשר פעילות רשמית באולם שלא יעמוד בדרישות שנקבעו, מתוך רצון לשמור על בריאות השחקנים והשחקניות”.

