יום ראשון, 22.03.2026 שעה 16:28
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2744-2530קרמונזה18
1851-2229ורונה19
1854-2330פיזה20

פתחה פער על יובנטוס: קומו הביסה 0:5 את פיזה

הקבוצה של פברגאס המשיכה במומנטום והיא חזק במקום הרביעי, עם שלוש נקודות יותר מהגברת הזקנה. דיאו, דוביקאס, בטורינה, ניקו פאס ופרונה הרשיתו

שחקני קומו חוגגים (IMAGO)
שחקני קומו חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-30 בליגה האיטלקית המשיך היום (ראשון), כשמשחקי תחילת השבוע נפתחו עם קומו הנהדרת. החבורה של ססק פברגאס המשיכה במומנטום הנהדר ועכשיו עם 0:5 מהדהד על פיזה המסכנה, הפעם החמישית ברציפות שהיא מנצחת במסגרת הסרייה א’.

קומו – פיזה 0:5

המארחת במשחק חד צדדי. אסאן דיאו כבש ראשון בדקה השמינית, אנסטסיוס דוביקאס הכפיל אחריו בדקה ה-30, מרטין בטורינה הוסיף את השלישי (49’), ניקו פאס הצטרף גם הוא לחגיגה עם שער משלו (76’) ומקסימו פרונה חתם את תוצאת ההתמודדות בדקה ה-82. קומו מנצלת את התיקו של יובנטוס מאתמול ופותחת עליה פער של שלוש נקודות, כשהיא חזק במקום הרביעי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
