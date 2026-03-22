פתחה פער על יובנטוס: קומו הביסה 0:5 את פיזה

המחזור ה-30 בליגה האיטלקית המשיך היום (ראשון), כשמשחקי תחילת השבוע נפתחו עם קומו הנהדרת. החבורה של ססק פברגאס המשיכה במומנטום הנהדר ועכשיו עם 0:5 מהדהד על פיזה המסכנה, הפעם החמישית ברציפות שהיא מנצחת במסגרת הסרייה א’.

קומו – פיזה 0:5

המארחת במשחק חד צדדי. אסאן דיאו כבש ראשון בדקה השמינית, אנסטסיוס דוביקאס הכפיל אחריו בדקה ה-30, מרטין בטורינה הוסיף את השלישי (49’), ניקו פאס הצטרף גם הוא לחגיגה עם שער משלו (76’) ומקסימו פרונה חתם את תוצאת ההתמודדות בדקה ה-82. קומו מנצלת את התיקו של יובנטוס מאתמול ופותחת עליה פער של שלוש נקודות, כשהיא חזק במקום הרביעי.