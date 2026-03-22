60 דקות לגאנדלמן, לצ'ה הפסידה 1:0 לרומא

המחזור ה-30 בליגה האיטלקית המשיך היום (ראשון), כשמשחקי תחילת השבוע נפתחו עם קומו הנהדרת. החבורה של ססק פברגאס המשיכה במומנטום הנהדר ועכשיו עם 0:5 מהדהד על פיזה המסכנה, הפעם החמישית ברציפות שהיא מנצחת במסגרת הסרייה א’. בהמשך, אטאלנטה הצליחה לשרוד את הלאס ורונה עם 0:1, כשבמקביל לאציו עקפה בטבלה את בולוניה אחרי שניצחה אותה 0:2.

רומא – לצ’ה 0:1

עומרי גאנדלמן חזר להרכב הג’יאלורוסי במשחק החוץ באולימפיקו מול הקבוצה שנושאת כינוי זהה לשל קבוצתו. הזאבים שלטו במהלך המשחק ואף עלו ליתרון משער של ניקולו פיסילי, שנפסל בטענה לנבדל. בהמשך, רוביניו ואז הצעיר עלה מהספסל והכריע את ההתמודדות בדקה ה-57, כשהקשר הישראלי הוחלף שלוש דקות מאוחר יותר. האורחת נותרה מתחת לקו האדום בעקבות ההפסד.

קומו – פיזה 0:5

ניקו פאס וקומו מתעללים בפיזה עם חמישייה

המארחת במשחק חד צדדי. אסאן דיאו כבש ראשון בדקה השמינית, אנסטסיוס דוביקאס הכפיל אחריו בדקה ה-30, מרטין בטורינה הוסיף את השלישי (49’), ניקו פאס הצטרף גם הוא לחגיגה עם שער משלו (76’) ומקסימו פרונה חתם את תוצאת ההתמודדות בדקה ה-82. קומו מנצלת את התיקו של יובנטוס מאתמול ופותחת עליה פער של שלוש נקודות, כשהיא חזק במקום הרביעי.

אטאלנטה – הלאס ורונה 0:1

רוצה אירופה: אטאלנטה גוברת 0:1 על ורונה

זה לא משחק אותו הקבוצה מברגמו תרצה לזכור, אבל היא כן תיקח ממנו שלוש נקודות קריטיות שעשויות לעזור להם במאבק על מקום באירופה בעונה הבאה שמגיעות גם אחרי שישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות. דוידה זפאקוסטה כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-37, אך רגע גדול נוסף התקיים והוא של מארטן דה רון, שהפך לשחקן עם הכי הרבה הופעות בהיסטוריה של המועדון עם 436 משחקים במדיה.

בולוניה – לאציו 2:0

צמד לטילור בניצחון של לאציו על בולנויה

הנשרים ממשיכים לנסוק למעלה וחיברו ניצחון שלישי ברצף במשחק לא פשוט כלל, זאת בזכות צמד של קשר הרכש שהגיע בינואר, קנת’ טיילור. ההתמודדות הייתה יכולה ללכת לכיוון אחר לחלוטין, כשהרוסובלו היו דומיננטיים יותר, תקפו ואף סחטו פנדל אותו ריקרדו אורסוליני החמיץ, כשהקשר ההולנדי עקץ פעמיים (72’ ו-82’) בדרך לניצחון שגם עקף את המארחת בטבלה.