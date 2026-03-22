סבע ואמדספור ניצחו, חליחל כבש שוויון דרמטי

בזמן שהכדורגל הישראלי מושבת, הכדורגלנים הישראלים שמשחקים מחוץ לגבולות המדינה ממשיכים בכל הכוח. כאן ב-ONE נסקר את מעשיהם של הלגיונרים השונים ברחבי הליגות השונות בעולם.

# דיא סבע ואמדספור המשיכו במסע לעבר עלייה לליגה הבכירה בטורקיה, כשהם הבטיחו עוד שבוע במקומות הראשונים שמובילים לעליית ליגה בזכות 0:3 מול האטאיספור. הישראלי פתח בהרכב ושיחק 56 דקות.

# עבדאללה חליחל לא פתח בהרכב גאנגוון בקוריאה הדרומית, אך הפך לגיבור של קבוצתו כמחליף. הישראלי נכנס מהספסל בדקה ה-76 כשקבוצתו בפיגור 1:0 מול ג’ג’ו, ובדקה ה-90+6 כבש שער שוויון ברגע האחרון שקבע 1:1 בסיום.

# דין דוד עלה רק כמחליף בדקה ה-80, כשקבוצתו יוקוהומה מרינוס חגגה עם 0:5 ענק מול קאווסאקי.