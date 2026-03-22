יום ראשון, 22.03.2026 שעה 16:28
כדורגל ישראלי

סבע ואמדספור ניצחו, חליחל כבש שוויון דרמטי

הישראלי עשה צעד נוסף לעבר הליגה הבכירה בטורקיה לאחר ששיחק 56 דקות. החלוץ הציל את גאנגוון עם 1:1 בדקה ה-90+6, 0:5 לדין דוד ויוקוהומה מרינוס

דיא סבע (אמדספור)
בזמן שהכדורגל הישראלי מושבת, הכדורגלנים הישראלים שמשחקים מחוץ לגבולות המדינה ממשיכים בכל הכוח. כאן ב-ONE נסקר את מעשיהם של הלגיונרים השונים ברחבי הליגות השונות בעולם.

דיא סבע ואמדספור המשיכו במסע לעבר עלייה לליגה הבכירה בטורקיה, כשהם הבטיחו עוד שבוע במקומות הראשונים שמובילים לעליית ליגה בזכות 0:3 מול האטאיספור. הישראלי פתח בהרכב ושיחק 56 דקות.

עבדאללה חליחל לא פתח בהרכב גאנגוון בקוריאה הדרומית, אך הפך לגיבור של קבוצתו כמחליף. הישראלי נכנס מהספסל בדקה ה-76 כשקבוצתו בפיגור 1:0 מול ג’ג’ו, ובדקה ה-90+6 כבש שער שוויון ברגע האחרון שקבע 1:1 בסיום.

דין דוד עלה רק כמחליף בדקה ה-80, כשקבוצתו יוקוהומה מרינוס חגגה עם 0:5 ענק מול קאווסאקי.

