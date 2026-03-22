יום שני, 23.03.2026 שעה 00:13
ליגה הולנדית 25-26
6837-7828פ.ס.וו. איינדהובן1
5340-6128פיינורד2
5047-6928ניימיכן3
4835-5328אייאקס4
4730-4728טוונטה אנסחדה5
4245-4728אלקמאר6
4131-4228אוטרכט7
4146-4928הירנביין8
4147-3528ספרטה רוטרדם9
3837-4028כרונינגן10
3552-4328פורטונה סיטארד11
3353-3828זוולה12
3245-4528גו אהד איגלס13
2746-3828טלסטאר14
2748-3028וולנדם15
2747-2928אקסלסיור רוטרדם16
2350-2928נאק ברדה17
1970-3328הראקלס אלמלו18

1:3 חשוב לחלאילי וסן ז'ילואז מול סט. טרוידן

הישראלי פתח בקבוצתו, שהשיגה שלוש נקודות חשובות לפני הפלייאוף. גלוך שוב לא שותף באייאקס, קניקובסקי בישל בפרנצווארוש, סמל בישל בפושאקש אקדמיה

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
בזמן שהכדורגל הישראלי מושבת, הכדורגלנים הישראלים שמשחקים מחוץ לגבולות המדינה ממשיכים בכל הכוח. כאן ב-ONE נסקר את מעשיהם של הלגיונרים השונים ברחבי הליגות השונות בעולם.

ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז ממשיכים במרוץ לאליפות בלגיה וסיימו הערב את העונה הסדירה עם 1:3 מרשים מול סט. טרוידן שנאבקת איתם בצמרת. כעת הישראלי וקבוצתו ייכנסו לפלייאוף שבו יחול קיזוז, וינסו לזכות באליפות שנייה ברצף.

גבי קניקובסקי, מוחמד אבו פאני ופרנצווארוש המשיכו היום במאבק האליפות הצמוד בליגה ההונגרית, כשקבוצתם אכזבה בגדול עם 1:1 מול קיסוורדה מהמקום השישי. קניקובסקי פתח בהרכב ובישל את השער של קבוצתו, אבו פאני נכנס כמחליף בדקה ה-78. פרנצווארוש, לה משחק חסר, שלוש נקודות מגיור שבפסגה.

# מעמדו של אוסקר גלוך ממשיך להיות עגום באייאקס, כשהוא לא עלה לשחק בפעם השלישית ברציפות. בלעדיו, הקבוצה סיימה ב-1:1 בקלאסיקר מול פיינורד שהשאיר אותה במרחק של 5 נקודות מיריבתה שבמקום השני.

ללא גלוך: תיקו דרמטי לאייאקס בקלאסיקר

משה סמל קיבל לראשונה העונה קרדיט בהרכב במדי פושקאש אקדמיה, והוא החזיר לקבוצתו. קבוצתו שבמקום השביעי בליגה ההונגרית פגשה את דברצן החזקה מהמקום השלישי, כשלאחר שזו עלתה ליתרון, סמל בישל את שער השוויון לדניאל לוקאש בדקה ה-30. זה הספיק עד הסיום בדרך ל-1:1 מרשים, כשהישראלי השלים 78 דקות לפני שהוחלף.

עבדאללה חליחל לא פתח בהרכב גאנגוון בקוריאה הדרומית, אך הפך לגיבור של קבוצתו כמחליף. הישראלי נכנס מהספסל בדקה ה-76 כשקבוצתו בפיגור 1:0 מול ג’ג’ו, ובדקה ה-90+6 כבש שער שוויון ברגע האחרון שקבע 1:1 בסיום.

יהב גורפינקל נכנס כמחליף בדקה ה-70 במדי לרנקה, שניצחה את אפואל ניקוסיה 0:1 בליגה. היא במקום השני בליגה היוונית במרחק של שש נקודות מאומוניה הראשונה.

גוני נאור ולאריסה השיגו תוצאה מרשימה מאוד שמשפיעה על מאבק האליפות ביוון. הישראלי פתח כבלם במערך שלושה בלמים לצד דילן בטובינסיקה, השלים 90 דקות ועזר לקבוצתו ב-1:1 מול אולימפיאקוס.

# עוד ביוון, הישאם לאיוס פתח בהרכב לבאדיקוס בניצחון 0:1 על אטרומיטוס. היא נמצאת במקום החמישי בטבלה.

דיא סבע ואמדספור המשיכו במסע לעבר עלייה לליגה הבכירה בטורקיה, כשהם הבטיחו עוד שבוע במקומות הראשונים שמובילים לעליית ליגה בזכות 0:3 מול האטאיספור. הישראלי פתח בהרכב ושיחק 56 דקות.

דין דוד עלה רק כמחליף בדקה ה-80, כשקבוצתו יוקוהומה מרינוס חגגה עם 0:5 ענק מול קאווסאקי.

