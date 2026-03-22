יום ראשון, 22.03.2026 שעה 14:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

החשש בבית"ר ירושלים: עדי יונה סיים את העונה

הקשר עבר בדיקות בעקבות חשד לשבר מאמץ בכף הרגל וייפגש עם מומחה שיכריע. במועדון נערכים לאפשרות שלא ישחק שוב העונה. וגם: לוקה גדראני יצא לנבחרת

עדי יונה (רדאד ג'בארה)

דאגה בבית"ר בנוגע למצבו של עדי יונה. בקבוצה לוקחים בחשבון כי הקשר עשוי לסיים את העונה בעקבות פציעה בכף הרגל. יונה עבר בדיקה בעקבות חשד לשבר מאמץ, כאשר תוצאות הבדיקה התקבלו הבוקר ומחר הוא צפוי להיפגש עם מומחה לכף רגל שיקבע את חומרת הפציעה ואת המשך הטיפול.

הערכה: שבר מאמץ ומנוחה ממושכת

על פי ההערכות הראשוניות, מדובר אכן בשבר מאמץ, מה שעשוי לחייב את השחקן במנוחה של מספר שבועות. בבית"ר ימתינו לתשובת המומחה על מנת להבין האם המשמעות היא סיום העונה מבחינתו של הקשר. ההחלטה הסופית צפויה להתקבל לאחר הפגישה עם המומחה, אך כבר כעת במועדון נערכים לכל תרחיש.

למרות הפציעה, בבית"ר כבר עם הפנים קדימה ומכינים את עצמם להמשך העונה גם ללא יונה. בצוות המקצועי מאמינים כי עומק הסגל יאפשר להתמודד עם החיסרון. שחקנים כמו זיו בן שימול ודור מיכה יכולים להיכנס לנעליים של יונה ולתת מענה בקישור בלי בעיה.

זיו בן שימול. ייכנס לנעליים? (רועי כפיר)זיו בן שימול. ייכנס לנעליים? (רועי כפיר)

גדראני יצא לנבחרת, הזרים נשארו

במקביל, בבית"ר קיבלו בסיפוק את החזרה הצפויה לליגה כאשר כל השחקנים הזרים של הקבוצה נמצאים בישראל. הבלם לוקה גדראני יצא למשחק נבחרת בולגריה שייערך ביום חמישי הקרוב, והוא צפוי לחזור לישראל לאחר סוף השבוע ולהצטרף מחדש לקבוצה.

