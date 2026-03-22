החשש בבית"ר ירושלים: עדי יונה סיים את העונה

דאגה בבית"ר בנוגע למצבו של עדי יונה. בקבוצה לוקחים בחשבון כי הקשר עשוי לסיים את העונה בעקבות פציעה בכף הרגל. יונה עבר בדיקה בעקבות חשד לשבר מאמץ, כאשר תוצאות הבדיקה התקבלו הבוקר ומחר הוא צפוי להיפגש עם מומחה לכף רגל שיקבע את חומרת הפציעה ואת המשך הטיפול.

הערכה: שבר מאמץ ומנוחה ממושכת

על פי ההערכות הראשוניות, מדובר אכן בשבר מאמץ, מה שעשוי לחייב את השחקן במנוחה של מספר שבועות. בבית"ר ימתינו לתשובת המומחה על מנת להבין האם המשמעות היא סיום העונה מבחינתו של הקשר. ההחלטה הסופית צפויה להתקבל לאחר הפגישה עם המומחה, אך כבר כעת במועדון נערכים לכל תרחיש.

למרות הפציעה, בבית"ר כבר עם הפנים קדימה ומכינים את עצמם להמשך העונה גם ללא יונה. בצוות המקצועי מאמינים כי עומק הסגל יאפשר להתמודד עם החיסרון. שחקנים כמו זיו בן שימול ודור מיכה יכולים להיכנס לנעליים של יונה ולתת מענה בקישור בלי בעיה.

זיו בן שימול. ייכנס לנעליים? (רועי כפיר)

גדראני יצא לנבחרת, הזרים נשארו

במקביל, בבית"ר קיבלו בסיפוק את החזרה הצפויה לליגה כאשר כל השחקנים הזרים של הקבוצה נמצאים בישראל. הבלם לוקה גדראני יצא למשחק נבחרת בולגריה שייערך ביום חמישי הקרוב, והוא צפוי לחזור לישראל לאחר סוף השבוע ולהצטרף מחדש לקבוצה.