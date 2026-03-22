ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

באר יעקב תהיה אחת מהיורדות מליגה ב' דרום ב'

לצד עמדת ההתאחדות, לאחר התייחסות יתר הקבוצות בליגה, ביה"ד העליון קבע כי זו שהתפרקה תהיה אחת היורדות ולגביה לא תחול הוראת השעה המתוקנת מדצמבר

שחקני מכבי באר יעקב (באדיבות המועדון)
בעתירתה של מכבי באר שבע ובהצטרפות לא מעט מקבוצות ליגה ב' דרום ב', תוך כדי עמדת ההתאחדות, שהייתה בצד הקבוצות שנכנסו לעתירה, בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל קבע כי מכבי באר יעקב שהתפרקה עד דעת עצמה באמצע העונה, תהיה אחת מהיורדות בליגה ב' דרום ב', לצד מי שתסיים במקום ה-15.

“לא תחול הוראת השעה המתוקנת לגבי באר יעקב”

בפסק הדין, ציינו עו"ד אסף הדסי (אב"ד), עו"ד דוד יהב ועו"ד אורטל קליין, כי "לאחר ששמענו את טענות המערערת, עיינו בתגובות יתר הקבוצות בליגה ב' דרום ב', ולאחר שב"כ ההתאחדות הותיר את הנושא לשיקול דעתנו, אנו קובעים כי קבוצת מכבי באר יעקב תהיה אחת היורדות מליגה ב' דרום ב', ולגביה לא תחול הוראת השעה המתוקנת מחודש דצמבר 2025".

משחקה האחרון העונה של מכבי באר יעקב היה ביום 23/01 במסגרת המחזור ה-18 בליגה ב' דרום ב', בו אירחה את בני אילת, במשחק בו הפסידה 5:0. לאחר מכן, הודיעה הקבוצה להתאחדות לכדורגל כי לא תמשיך להתקיים עוד, מה שאילץ את בית הדין המשמעתי לקבוע כי מתפרקת הקבוצה ונעלמת מהמפה עד ל-31/07 (אז תוכל להירשם בשנית, באם תבקש).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
