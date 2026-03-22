באר יעקב תהיה אחת מהיורדות מליגה ב' דרום ב'

בעתירתה של מכבי באר שבע ובהצטרפות לא מעט מקבוצות ליגה ב' דרום ב', תוך כדי עמדת ההתאחדות, שהייתה בצד הקבוצות שנכנסו לעתירה, בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל קבע כי מכבי באר יעקב שהתפרקה עד דעת עצמה באמצע העונה, תהיה אחת מהיורדות בליגה ב' דרום ב', לצד מי שתסיים במקום ה-15.

“לא תחול הוראת השעה המתוקנת לגבי באר יעקב”

בפסק הדין, ציינו עו"ד אסף הדסי (אב"ד), עו"ד דוד יהב ועו"ד אורטל קליין, כי "לאחר ששמענו את טענות המערערת, עיינו בתגובות יתר הקבוצות בליגה ב' דרום ב', ולאחר שב"כ ההתאחדות הותיר את הנושא לשיקול דעתנו, אנו קובעים כי קבוצת מכבי באר יעקב תהיה אחת היורדות מליגה ב' דרום ב', ולגביה לא תחול הוראת השעה המתוקנת מחודש דצמבר 2025".

משחקה האחרון העונה של מכבי באר יעקב היה ביום 23/01 במסגרת המחזור ה-18 בליגה ב' דרום ב', בו אירחה את בני אילת, במשחק בו הפסידה 5:0. לאחר מכן, הודיעה הקבוצה להתאחדות לכדורגל כי לא תמשיך להתקיים עוד, מה שאילץ את בית הדין המשמעתי לקבוע כי מתפרקת הקבוצה ונעלמת מהמפה עד ל-31/07 (אז תוכל להירשם בשנית, באם תבקש).