ביה"ד העליון הקל בעונש שחקן נערים א' מכפר שלם

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל החליט לשנות את ההחלטה שניתנה בבית הדין המשמעתי ביחס לנער מקבוצת נערים א' של הפועל כפר שלם. ב-18.02 פורסם ב-ONE כי לבית הדין המשמעתי לקחו 80 יום בדיוק להכריע בתיק ההוא.

עו"ד גיורא לנדאו, שליווה את התיק, ציין: "תחושה קשה ואף עצובה ליוותה אותי בשמיעת ובניהול התיק. כל הצדדים המעורבים, מהראשון ועד האחרון, הציגו את הפנים המכוערות, עד מאוד, שיש לעיתים לכדורגל הישראלי".

באותו דיון קבע הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, כי שחקן נערים א' של הפועל כפר שלם, שהיה שותף במשחק הגביע מול הפועל כפר סבא מחודש נובמבר 2025, יורחק מהמגרשים עד תום עונת 2026/27, הבאה, אלא שעו"ד ניר רשף, ב"כ השחקן, ציין כי ההחלטה שגויה וכי יערערו הם.

כך היה. בדיון בבית הדין העליון, שנערך בפני עו"ד אסף הדסי (אב"ד), עו"ד דוד יהב ועו"ד אורטל קליין, נקבע כי הערער מתקבל בחלקו, במובן זה שהעונש ההרחקה שהוטל על המערער יהיה עד לתום עונת 2025/26 הנוכחית ולא כפי שקבע בית הדין המשמעתי (2026/27).

עו"ד ניר רשף, ב"כ שחקן נערים א' של הפועל כפר שלם, ציין בפני ONE: "שמח מאוד על ההחלטה".