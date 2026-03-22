יום ראשון, 22.03.2026 שעה 14:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3234-2828ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

לפני הדרבי: ויניסיוס הושפל כשנכח באירוע MMA

בעוד שקורטואה זכה למחיאות כפיים, הקיצוני של ריאל שהגיע לאירוע קרבות של ארגון PFL "זכה" לקריאות בוז והשפלות פומביות, כשהוא נראה עם הבעה חמוצה

ויניסיוס (אינסטגרם)
ויניסיוס (אינסטגרם)

רגע לפני הדרבי של מדריד הערב (ראשון, 22:00 בערוץ ONE), ויניסיוס ג'וניור שוב עומד במרכז הסערה, והפעם לא על כר הדשא אלא דווקא מחוצה לו. כוכב ריאל מדריד הגיע לאירוע קרבות MMA של ארגון ה-PFL שנערך במדריד, יחד עם חבריו לקבוצה טיבו קורטואה וג'וד בלינגהאם, אך מה שחיכה לו שם היה רחוק מאוד מקבלת פנים חמה.

בעוד שקורטואה זכה למחיאות כפיים כאשר הוקרן על המסכים, ויניסיוס קיבל תגובה הפוכה לחלוטין. הקהל שרק לו בוז, צעק לעברו ואף השפיל אותו בפומבי, כשהוא נראה עם הבעת פנים קפואה וחמוצה, מתקשה להבין את עוצמת התגובה כלפיו. האירוע המחיש כי היחס כלפי הברזילאי אינו מוגבל רק למגרשים כמו המטרופוליטנו, סון מואיש או הקאמפ נואו, אלא מלווה אותו גם מחוץ למגרש.

"מי שזורע רוחות קוצר סופות": הביקורת החריפה על ויניסיוס

ביקורת קשה נמתחה על התנהגותו של ויניסיוס, כאשר נטען כי מדובר בשחקן שמעורר אנטגוניזם כמעט בכל מקום אליו הוא מגיע. "מי שזורע רוחות קוצר סופות", נכתב עליו, תוך טענה כי התנהלותו על המגרש, הכוללת פרובוקציות, חגיגות מתריסות כמו העמדת פנים של בכי מול אוהדי היריבה והתנהגות מתנשאת, היא זו שמובילה ליחס השלילי כלפיו.

ויניסיוס (רויטרס)

לצד זאת הודגש כי יש לגנות כל קריאה גזענית כלפיו, אך במקביל נטען כי התנהגותו אינה מהווה דוגמה חיובית לספורטאים צעירים. המבקרים אף טענו כי הוא מגלה חוסר כבוד כלפי יריבים, שופטים ואוהדים, וכי כמעט אין אצטדיון בו אינו זוכה לשריקות בוז ותגובות עוינות.

ברשתות החברתיות התגובות לא איחרו להגיע, כאשר אוהדים כתבו: "ויניסיוס לא אהוב בשום מקום", "אני לא מפסיק לצחוק מהשריקות נגדו, למה שונאים אותו כל כך?", ואף "אפילו בבית לא סובלים אותו". אחרים הוסיפו בציניות כי מדובר ב"שיעור בצניעות".

בוז לוויניסיוס באירוע MMA במדריד

כך או כך, האירוע האחרון רק מחזק את התחושה כי ויניסיוס נמצא תחת זכוכית מגדלת תמידית, כשהיחס כלפיו ממשיך לעורר מחלוקת גדולה, בין מי שרואים בו כוכב ענק לבין מי שמבקרים בחריפות את התנהלותו.

