מבוקו ואנדרייבה ראש בראש במיאמי

טורניר המאסטרס במיאמי מספק לנו את אחת היריבויות המסקרנות והצעירות ביותר בסבב הנשים. ויקטוריה מבוקו הקנדית בת ה-19 ומירה אנדרייבה הרוסייה בת ה-18, שתי כוכבות עולות שכבר ביססו את מעמדן בטופ 10 העולמי, ייפגשו בשמינית גמר הטורניר היוקרתי. זהו המפגש השלישי ביניהן בשנת 2026, כשהמאזן כרגע עומד על שוויון מוחלט של ניצחון לכל אחת.

הדרך לשלב 16 האחרונות במיאמי הייתה מרשימה עבור שתיהן. מבוקו, המדורגת עשירית בטורניר ונמצאת בשיא הקריירה שלה כשהיא מדורגת תשיעית בעולם, הפגינה דומיננטיות מוחלטת על המשטח הקשה. לאחר שדרסה את אנה בלינקובה בסיבוב השני תוך 59 דקות בלבד עם 2:6 ו-0:6, הקנדית המשיכה במומנטום וגברה על העולה מהמוקדמות, אנסטסיה זכרובה, בתוצאה 1:6 ו-5:7 לאחר שהשיגה שבירה קריטית במשחקון הלפני אחרון של המערכה השנייה. בסך הכל, מבוקו איבדה שמונה משחקונים בלבד בשני משחקיה הראשונים. מנגד, אנדרייבה, המדורגת שמינית בטורניר, נאלצה לעבוד קשה יותר בסיבוב השלישי, אך גילתה אופי כשגברה על מארי בוזקובה (32) בשתי מערכות, 6:7 (4) ו-2:6.

היריבות בין השתיים, שמסומנת כעתיד של טניס הנשים, החלה רק בינואר האחרון בטורניר אדלייד. אז, הרוסייה ניצחה בשתי מערכות בדרך לזכייה בתואר הרביעי שלה בקריירה. הנקמה של מבוקו לא איחרה לבוא, כשהשתיים נפגשו בסיבוב השלישי בדוחא בחודש פברואר. הקנדית הצילה נקודת משחק וניצחה במותחן אדיר של שלוש מערכות, 3:6, 6:3 ו-6:7 (5), בדרך להופעה בגמר הטורניר.

מעבר ליריבות הספורטיבית, מבוקו ואנדרייבה הן חברות טובות מחוץ למגרש, ואף משתפות פעולה בטורניר הזוגות במיאמי, כפי שעשו בהצלחה באינדיאן וולס שם רשמו שני ניצחונות משותפים. השתיים אפילו יעלו לשחק יחד בטורניר הזוגות ביום ראשון, יממה בלבד לפני קרב הראש בראש שלהן ביחידות.

"אני מניחה שזה פשוט המזל של ההגרלה", התלוצצה מבוקו לקראת ההתמודדות. "אנחנו צוחקות על זה המון כשאנחנו באותו רבע של ההגרלה. שאלתי אותה: 'למה את שוב ברבע שלי?!'. אני בטוחה שאשחק נגדה עוד המון פעמים בעתיד, אז אני לא לוקחת את זה יותר מדי ברצינות, אבל ברור שזה יהיה משחק נהדר. אנחנו חברות טובות, מסמסות אחת לשנייה כל הזמן, אבל לשחק מול מישהי שאת פחות קרובה אליה זה קל יותר כי יש פחות ערך סנטימנטלי".

אנדרייבה הוסיפה באותו נושא: "כבר לפני כמה ימים דיברנו על זה שאנחנו שוב באותו צד של ההגרלה. היינו כזה 'אלוהים, כמה פעמים אפשר?'. היו לנו כבר שני משחקים נהדרים השנה, אז בכנות, אני פשוט מצפה לשחק נגדה שוב".

המנצחת בקרב המסקרן הזה תעפיל לרבע הגמר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין קרולינה מוחובה לאלכס אילה. אילה הציגה טניס נהדר והבטיחה את מקומה בשמינית הגמר לאחר ניצחון מרשים 3:6 ו-6:7 (2) על מגדה לינט הפולנית. לינט הגיעה למשחק לאחר שהדהימה בסיבוב הקודם את איגה שוויונטק, אך אילה ניצלה את אחוזי ההגשה הראשונה הנמוכים של יריבתה (56%) וירתה 20 ווינרים בדרך לניצחון. מוחובה, אלופת דוחא הטרייה, תהווה מבחן קשה עבור אילה, לאחר שהצ'כית העפילה לשלב הבא עם ניצחון חלק בשתי מערכות על קייטי בולטר. "זו זכות גדולה לשחק מולה וזה יהיה מבחן אמיתי", סיכמה אילה לקראת המפגש.