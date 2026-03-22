כפיר אדרי: כולכם עם אינטרסים, שימו אותם בצד

סוער בישיבה שדנה בחזרת הכדורגל. מנכ"ל בית"ר פנה לבסול, בן זקן וגם לברקת: "הזרים שלך לא פה", בעלי הפועל ב"ש השיבה לו. כלפון: "אני מחליט"

כפיר אדרי ואלונה ברקת (צלמי ONE)
כפיר אדרי ואלונה ברקת (צלמי ONE)

מנהלת הליגות הודיעה היום (ראשון) על מועד חזרת הכדורגל הישראלי, כאשר נכון לעכשיו ליגת העל חוזרת בשבת הבאה (4.4) והליגה הלאומית ביום שלישי הקרוב (24.3).

כל אלה הוכרעו לאחר  שדירקטוריון המנהלת התכנס לישיבה דחופה בזום, בה הרוחות היו סוערות, בעיקר כפיר אדרי מנכ”ל בית”ר ירושלים, שפנה לאלונה ברקת בעלי הפועל באר שבע, לג’קי בן זקן האיש החזק במ.ס אשדוד ולסעיד בסול האיש החזק בבני ריינה.

במהלך הישיבה, מנכל הירושלמים אדרי אמר לאלונה, לבסול ולג’קי בן זקן, האיש החזק במ.ס אשדוד: “כולכם עם אינטרסים, שימו אותם בצד”. עוד הוסיף לעבר בסול: “אם היית מקום שישי גם לא היית רוצה להמשיך את הליגה?”.

וזה לא נגמר כאן. אדרי עוד אמר לברקת במהלך אותה ישיבה גורלית: “הזרים שלך לא פה”, אלונה השיבה למנכ”ל המועדון מהבירה: “אין צורך לדבר ככה”. כמו כן, ברקת אמרה: “צריך לחשוב מה יקרה אם אוטובוס של 30 איש בדרך למשחק ויש אזעקה”. אדרי אמר על כך: “ומה עם אימונים? את לא חוששת שייתקעו בדרך לאימון? מה ההבדל”.

בסופו של דבר, ארז כלפון, יו”ר המנהלת, אמר בישיבה: “אין הצבעה על חזרת הליגה, אני המחליט כי לכל אחד פה יש את האינטרס שלו”.

ההודעה הרשמית של כלפון

"אחרי הפסקה כפויה אני שמח שקיבלנו את אישור פיקוד העורף לחזרת המשחקים. החזרה אינה מושלמת ללא קהל ביציעים, במיוחד בעונה מוצלחת בה גדשו האוהדים את היציעים ונשברו שיאי ההגעה למשחקים.

יחד עם זאת, בנסיבות הנוכחיות לצערנו לא ניתן לאפשר את הגעת הקהל באופן בטוח, אך אני מאמין כי הצפיה במשחקים תאפשר לכל אוהבי הכדורגל בישראל, קצת הפוגה ושינוי מאווירת היום יום הקשה.

חידוש הליגה בלוחות זמנים אלו, יאפשר את סיומה על המגרש באופן ספורטיבי, דבר ששמנו לנו כמטרה החל מפרוץ מבצע שאגת הארי. הקבוצות וכלל הגורמים יצטרכו לפעול תחת עומסים חסרי תקדים ותנאים שאינם אידיאלים ואני מצפה מכולם לשיתוף פעולה מלא ולערבות הדדית במיוחד בימים קשים אלה.

אני רוצה להודות לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, למנכ"ל משרדו ואנשי המשרד על ההתגייסות המהירה, בסיוע ומימון פרויקט הצבת הממ״דים היבילים באצטדיונים. תודות גם לאנשי פיקוד העורף שעבדו מולנו 24 שעות ביממה מתוך הבנה לחשיבות חזרת הענף לפעילות וימשיכו ללוות אותנו במלחמה.

הצגנו היום לקבוצות את המתווה וביקשתי מכל בעל קבוצה לוודא כי תהיה הקפדה קפדנית ביותר של הנחיות פיקוד העורף, על מנת לוודא שמירה על שלום הנוכחים באיצטדיונים. אני מייחל יחד עם כל תושבי ישראל לימים של שקט ומחזק את חיילי צה"ל ואת האזרחים בעורף".

