חזרת המשחקים, ריינה והזרים: סעיד בסול בראיון

כמו כל קבוצות ליגת העל, נועלת הטבלה בני ריינה התבשרה היום (ראשון) על חזרת המשחקים ב-4.4, בצל המלחמה עם איראן. יו”ר המועדון סעיד בסול התראיין ל”שיחת היום” על חזרת המשחקים ועל השאיפה של קבוצתו להישאר בליגת העל כנגד כל הסיכויים.

הייתה ישיבת מנהלת סוערת ואתה אמרת שאתה נגד לשחק בארץ, והצעת לשחק בחו”ל. ומנכ”ל בית”ר אדרי אמר לך, לאלונה ולבן זקן שלכל אחד יש אינטרס.

”גם לאדרי יש אינטרס. אם הוא היה מקום 8-9 ולא היה לו סיכוי לקחת אליפות הוא היה מדבר ככה? המצב לא הכי אידאלי, בטח בחוסר הוודאות הזה, המשק היום מתפקד ב-30% וגם התנועה בכבישים. תוך כדי ישיבת המנהלת היו טילים שנפלו באיילון וברמת גן, ואתמול היה בערד. אני לא אומר להפסיק את הליגה, אמרתי שצריך לחשוב על פתרונות יותר נכונים, אני בעד להשלים את הליגה”.

איזה פתרונות?

“לשחק בחו”ל. המנהלת אומרת שיש מגרשים לא מאושרים כמו עכו, עכו עכשיו צריכה להתנייד, זה חוסר ספורטיביות. לב”ש וריינה יש זרים שלא בארץ ולא מסכימים לחזור”.

שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

הזרים שלך לא רוצים לחזור?

”יש להם אישור מהשגרירות שלהם לא להיות בישראל בתקופה הזו”.

יש חלק מהזרים שכן חזרו.

”יש חלק וחלק, אבל יש חוסר ספורטיביות מאוד גדול. למה ב”ש צריכה להסכים לשחק עם פחות זרים, כשלבית”ר יש את כל הזרים בארץ. זה לא יתרון ספורטיבי? והנה אני שם את ריינה בצד”.

“איזה זרים יסכימו לבוא בעונה הבאה?”

אבל בישיבה אמר אנגלידיס שאני יודע שלא כל הזרים שלו יחזרו, אבל אני יודע שצריך להמשיך את הליגה, כי אין ברירה.

”הוא לא אמר שיחדשו את המשחקים בארץ. מחר שחקן יפגע או כמה שחקנים יקבלו רסיס במגרש או בדרך, מה זה עוזר לי המנהלת ופיקוד העורף? בסוף זה על המצפון שלי. מה עוזר לי אנדגלידיס או איציק עובדיה”.

הקבוצה שלך מתאמנת, השחקנים מגיעים לאימונים?

”כן ונכנסו בשבוע לפני כן ארבע פעמים למקלט”.

סעיד בסול (חגי מיכאלי)

אז אם בדרך יהיה גם אותו דבר, מה ההבדל בין המשחקים לאימונים?

”ההבדל הוא שאני צריך להתנייד מריינה לאשדוד באוטובוס של 25 שחקנים. וגם פה אין הרבה הבדל, מספיק שיש אזעקה בחיפה ושחקנים שגרים שם שולחים הודעות עד 3 בבוקר שהם רוצים לברוח מהארץ. יש להם משפחות. בוא נגיד שהמלחמה תסתיים היום ונמשיך את הליגה, בעונה הבאה איזה זרים יסכימו לחזור לארץ אם ידברו בניהם שבאמצע מלחמה הכריחו אותם לשחק בארץ”.

אז אתה אומר שבעונה הבאה לא יהיה אפשר להביא זרים?

”יהיה אפשר, אבל ישראל הפכה להיות אופציה אחרונה בגלל המלחמה”.

אז הפתרון זה חו”ל? אני מבין שאין מקום בחו”ל שיכיל דבר כזה.

”בכל מדינה יש מגרשים יותר ממה שיש בישראל”.

אבל הליגות בשיאן שם, אתה צריך שיפנו לך המון מגרשים.

”אתה יכול לקחת את יוון וקפריסין, גם ככה הליגה הולכת לפלייאוף עליון ותחתון”.

אבל גם ביוון וקפריסין הליגות בשיאן. אתה לא חושש מהנזק הכלכלי אם לא ממשיכים את הליגה?

”נזק כלכלי אדיר יש. הקבוצות שמשחקות בלי קהל, ריינה בצד, אני מדבר על אלה שמביאות 15-16 אלף אוהדים. יש נזק כלכלי כבר, בואו לא נתעלם מזה, זו האמת”.

אז אולי צריך לצמצם אותו ולחזור לשחק?

”לא הכל בחיים זה כסף”.

“תוך כדי הישיבה היו נפילות”

אתה מפחד מחזרת הליגה? חושש שמשהו יקרה לשחקנים שלך?

“אני חושב שזה לא המצב האידאלי לחזור ולשחק. תוך כדי הישיבה אני רואה נפילות ישירות בתל אביב, שלשום היה בחיפה. מה ההבדל? תדמיין לעצמך שחקן כדורגל שתופסת אותו אזעקה בדרך, והוא צריך לצאת מהאוטובוס ולשכב על הכביש”.

שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

גם בחרבות ברזל לא רצו פה לחזור וארז כלפון עמד על זה שיחזרו.

”חרבות ברזל התחיל ב-7.10, המלחמה הזו יותר מסוכנת מ-7.10, יש טילים שמגיעים לכל מקום. אז המרכז והדרום היו בעיתיים”.

אם נלך מאז הקורונה עוד, שהיו אנשים שלא רוצים שכדורגל יחזור, אז 6 שנים לא היה פה כדורגל ישראלי.

”אבל צריך ללמוד את האירוע, המלחמה התחילה לפני שלושה שבועות. ב-7.10 מי שהתנגד לחזרת הליגה זה בית”ר, אני זוכר את זה, עוד בתחילת אוקטובר כשהליגה הייתה בהתחלתה. היום בית”ר בגלל שיש לה סיכוי להיות אלופה, היא הראשונה שרוצה שהליגה תחזור”.

אני בטוח שאם פקע”ר ייראה שזה מסוכן מדי, יפעלו.

”זה מסע שכנועים כדי ללכת לשים מרחבים מוגנים במגרשים. יש חוסר ספורטיביות, ואני מדגיש את זה שוב, מי שגדול יגדל ומי שקטן יקטן יותר, זו המגמה שיש בכל האופציות. סגרו את זה בלי לשאול אף אחד, באו היום רק כדי להציג את זה”.