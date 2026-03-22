יום ראשון, 22.03.2026 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

ב"ש - בני יהודה ב-9.4, מכבי ת"א - חיפה ב-15.4

אחרי ההודעה על חזרת הליגה, נקבעו גם תאריכי חצי גמר גביע המדינה: הדרומיים ישחקו מול הכתומים בבלומפילד, הצהובים נגד הירוקים באצטדיון סמי עופר

יובאנוביץ' בועט את הפנדל (שחר גרוס)
יובאנוביץ' בועט את הפנדל (שחר גרוס)

הכדורגל הישראלי חוזר. ההודעה הרשמית הגיעה היום (ראשון) וליגת העל תשוב החל מה-4.4, כאשר הליגה הלאומית אפילו לפני כן וכבר מה-23.4. בינתיים, נמסרה ההודעה גם לגבי גביע המדינה, כשרק נזכיר שאנו נמצאים בשלב חצי הגמר.

אז הפועל באר שבע תפגוש את בני יהודה באצטדיון בלומפילד ב-9 באפריל, חמישה ימים כאמור אחרי חידוש ליגת העל. מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה בסמי עופר, כזכור אחרי שהייתה הגרלה בנושא, כמעט שבוע לאחר מכן, ב-15.4.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "בתיאום עם מנהלת הליגות קבענו את מועדי משחקי חצי גמר גביע המדינה ווינר. אנו קשובים כל העת להוראות פיקוד העורף ועדיין מלאי תקווה כי המפגשים המרתקים יוכלו להתקיים בנוכחות האוהדות והאוהדים ומבלי שתהיה כל סכנה".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
