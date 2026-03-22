ב"ש - בני יהודה ב-9.4, מכבי ת"א - חיפה ב-15.4

הכדורגל הישראלי חוזר. ההודעה הרשמית הגיעה היום (ראשון) וליגת העל תשוב החל מה-4.4, כאשר הליגה הלאומית אפילו לפני כן וכבר מה-23.4. בינתיים, נמסרה ההודעה גם לגבי גביע המדינה, כשרק נזכיר שאנו נמצאים בשלב חצי הגמר.

אז הפועל באר שבע תפגוש את בני יהודה באצטדיון בלומפילד ב-9 באפריל, חמישה ימים כאמור אחרי חידוש ליגת העל. מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה בסמי עופר, כזכור אחרי שהייתה הגרלה בנושא, כמעט שבוע לאחר מכן, ב-15.4.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "בתיאום עם מנהלת הליגות קבענו את מועדי משחקי חצי גמר גביע המדינה ווינר. אנו קשובים כל העת להוראות פיקוד העורף ועדיין מלאי תקווה כי המפגשים המרתקים יוכלו להתקיים בנוכחות האוהדות והאוהדים ומבלי שתהיה כל סכנה".