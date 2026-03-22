משרד הספורט מתכנן לממן הצבת מיגוניות

הכדורגל הישראלי חוזר לפעילות. במשרד התרבות והספורט מתכננים לעזור במיגון האצטדיונים עם פרסום מבחן תמיכה למימון הצבת מיגוניות בעלות משוערת של 5 עד 10 מיליון שקלים. בנוסף, המשרד בודק אפשרות לפיצוי על אובדן הכנסות מהקהל.

לא בכל האצטדיונים של קבוצות ליגת העל והלאומית שיחזרו לארח משחקים יש מרחבים מוגנים תקינים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף המדינה תעזור בהתקנת מיגוניות במגרשים. עלות כל מיגונית לפי ההערכות תעמוד על כ-200 אלף שקל והכסף יינתן לרשויות המקומיות שבשטחן אצטדיונים ללא מיגון תקין.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר נכח בישיבת מנהלת הליגות לכדורגל ואמר לראשי הקבוצות בשיחת וידיאו כי הוא בוחן אפשרות למתווה פיצוי על אובדן הכנסות מהקהל בגלל המלחמה.

השר מיקי זוהר אמר בישיבה: “פועל לפיצוי לטובת הקבוצות מול משרד האוצר. מחר יש ישיבה לגבי התרבות והספורט במדינה. מקווים שמבחן קניית מיגוניות דרך הרשויות לאצטדיונים גם ייצא לפועל”.