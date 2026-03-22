5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

איתי רק: תמכנו בהשבת הכדורגל כמה שיותר מהר

מנכ"ל הפועל חיפה ב"שיחת היום": "אצלנו העבודה מאוד קשה בעניין הזרים, שקיבלו מאיתנו שירות 24/7 והנחינו מה עושים באזעקות. שמחים שהליגה חוזרת"

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

ההודעה שאוהדי הכדורגל חיכו לה הגיעה וליגת העל חוזרת החל מה-4.4, כאשר הליגה הלאומית ב-24.3, כבר ביום שלישי הקרוב. בינתיים, הקבוצות בליגת העל יתחילו להתכונן והמנכ”ל של הפועל חיפה, איתי רק, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (ראשון).

מה שלומך? איך בצפון?
”ימים מורכבים מאוד”.

אוהד הקבוצה שלכם נהרג הבוקר, עופר מוסקוביץ’ ז”ל.
”נכון, אוהד שגר במשגב עם, אנחנו רוצים להשתתף בצער המשפחה. כל קהילת הפועל חיפה משתתפת בצער המשפחה”.

הייתה ישיבת המנהלת שהסתיימה לא מזמן, אני יודע שהייתה ישיבה סוערת. היה את הצד של בסול, בן זקן וברקת, והיו חילופי דברים עם כפיר אדרי מנכ”ל בית”ר. אגב אנגלידיס, אמר שהוא יודע שלא כל הזרים שלי יחזרו, אבל אני בעד לחזור ולשחק בחו”ל זה לא פתרון. איתי, בוא תכניס אותנו לצד שלך, הפועל חיפה תמכה בחזרת הכדורגל.
”אנחנו היינו מהחלוצים שתמכו ודחפו ולחצו להשיב את הכדורגל כמה שיותר מהר. ראוי להגיד מילה טובה וחיזוק לכלפון וניר ינקלביץ’, ולשינו זוארץ, ולשר מיקי זוהר שכולם עשו לטעמנו עבודה טובה מאוד. יש לזה כמה היבטים: הראשון, ההיבט המקצועי – אנחנו חייבים שהליגה תוכרע על כר הדשא כי אחרת יהיו השלכות כבדות משקל, מול אופ”א ומול משקיעים ועוד. ולכן, ככל שפקע”ר איפשרו לחזור לשגרה מסוימת, טוב שהכדורגל גם יחזור”.

איתי רק (עמרי שטיין)

אתם לא חוששים לבריאות השחקנים? למצב הזרים? הזרים שלכם כאן. הם לא מודאגים? כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. גם למי שפה קשה.
”באופן טבעי לכולם קשה, גם לזרים שהם כמובן במהותם לא חלק מהאירוע הזה. אנחנו ישראלים אז אנחנו לוקחים את כחלק מהעניין, אבל בוא נגיד ככה: אצלנו העבודה מאוד קשה בעניין הזרים, אנחנו מאוד שמחים שכולם פה והם בסדר”.

“הזרים קיבלו מהמועדון שירות 24/7”

כל אזעקה שיש אתם מתקשרים לזרים ובודקים מה איתם.
”בוודאי, זה מה שהיינו עושים מההתחלה. הזרים קיבלו מהמועדון שירות של 24/7, ממש היינו מנחים אותם. הנחנו אותם גם לפני, מה עושים באזעקות, מה עושים אם אתם מחוץ לבית. היינו מוכנים גם לפני שבועיים ומבחינתנו כל עוד פקע”ר קובעים האם אפשר או לא, אנחנו מוכנים. אנחנו שמחים שהליגה חוזרת”.

הקבוצה לפני הפסקת הליגה נראתה כמתחברת מחדש. עכשיו זה כאילו מתחילה עונה חדשה, זה יכול גם לפגוע.
”יש שתי תזות, הראשונה אומרת שהבאנו שחקנים בינואר ועשינו שינוי גדול – ואנשים אמרו שאין לנו זמן ללכד את זה. אז הנה עכשיו היה זמן, אבל מי אמר שזה יעבוד. אין כאן משהו מוכח”.

זה יהיה מאוד מעניין אחרי חודש איך זה נראה. נאחל שיהיה שקט ובשורות טובות.
“זה הכי חשוב”.

