הדיון בתיק של טבריה נקבע ליום רביעי הקרוב

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל פרסם החלטה מקדמית לגבי התיק של עירוני טבריה ושורה של בעלי תפקידים ושחקנים ממספר קבוצות, ביניהן גם הפועל כפר שלם ומכבי פ"ת. הדיון בתיק נקבע ליום רביעי הקרוב בשעה 15:00, וייערך באולם סמוך למרחב מוגן, זאת בהתאם למצב הביטחוני.

במסגרת ההחלטה נקבע כי כל הצדדים ובאי כוחם מחויבים להתייצב לדיון, לצד נציג מטעם הרשות לבקרת תקציבים שיהיה בקיא בפרטים ויוכל לקבל החלטות במידת הצורך. כמו כן, הצדדים נדרשים להגיע עם רשימות עדים לקראת שלב ההוכחות.

שני מועדי הוכחות בלבד וניסיון לסיים את ההליך במהירות

בית הדין הבהיר כי בכוונתו לקיים שני מועדי הוכחות בלבד, אחד לעדי המאשימה ואחד לעדי הנאשמים, כאשר המועדים ייקבעו בסמוך לדיון הקרוב. הדיין הראשי, עו"ד נעם ליובין, הדגיש כי ישנה שאיפה ברורה לסיים את הטיפול בתיק במהירות האפשרית.

ההחלטה ניתנה היום בהיעדר הצדדים ומהווה שלב ראשון בהליך המשמעתי שעשוי להתפתח בתקופה הקרובה.