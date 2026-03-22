יום ראשון, 22.03.2026 שעה 13:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הדיון בתיק של טבריה נקבע ליום רביעי הקרוב

ניסיון לסיים את ההליך במהירות: בהתאחדות הודיעו למועדון שהדיון יתקיים, ובו ייקבעו גם שני מועדי הוכחות, כשהצדדים נדרשים להגיע עם רשימת עדים

|
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)
בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל פרסם החלטה מקדמית לגבי התיק של עירוני טבריה ושורה של בעלי תפקידים ושחקנים ממספר קבוצות, ביניהן גם הפועל כפר שלם ומכבי פ"ת. הדיון בתיק נקבע ליום רביעי הקרוב בשעה 15:00, וייערך באולם סמוך למרחב מוגן, זאת בהתאם למצב הביטחוני.

במסגרת ההחלטה נקבע כי כל הצדדים ובאי כוחם מחויבים להתייצב לדיון, לצד נציג מטעם הרשות לבקרת תקציבים שיהיה בקיא בפרטים ויוכל לקבל החלטות במידת הצורך. כמו כן, הצדדים נדרשים להגיע עם רשימות עדים לקראת שלב ההוכחות.

שני מועדי הוכחות בלבד וניסיון לסיים את ההליך במהירות

בית הדין הבהיר כי בכוונתו לקיים שני מועדי הוכחות בלבד, אחד לעדי המאשימה ואחד לעדי הנאשמים, כאשר המועדים ייקבעו בסמוך לדיון הקרוב. הדיין הראשי, עו"ד נעם ליובין, הדגיש כי ישנה שאיפה ברורה לסיים את הטיפול בתיק במהירות האפשרית.

ההחלטה ניתנה היום בהיעדר הצדדים ומהווה שלב ראשון בהליך המשמעתי שעשוי להתפתח בתקופה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */