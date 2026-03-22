הדיון בתיק של טבריה נקבע ליום רביעי הקרוב

בהתאם למה שנקבע לפני כשלושה שבועות, ביום רביעי הקרוב, 25.3, יתקיים בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל הדיון בנושא פרשת החוזים הכפולים, בו עומדים לדין מועדון עירוני טבריה, אחד מבעלי הקבוצה, מיקי ביתן, עובדת המועדון, יעל בר ושחקני המועדון בהווה ובעבר - אלי בלילתי, ווהיב חביבאללה, בן והבה, שי קונסטנטין, הארון שפסו וגיא חדידה.

במכתב שהוציא בית הדין למעורבים, הוא ציין כי הדיון יתקיים בסמיכות למרחב מוגן, אליו יוכלו להתפנות כל הנוכחים, בהתאם לצורך וכי לדיון צריכים להגיע המעורבים ובאי כוחם (הנאשמים והתובע מטעם ההתאחדות) וכן יושב ראש הרשות לבקרה תקציבית, או נציג מטעמה הבקיא בפרטים.

שני מועדי הוכחות בלבד וניסיון לסיים את ההליך במהירות

בית הדין קבע כי בדיון ייקבעו שני מועדי הוכחות, אחד של התובעת ואחד של הנתבעים, בו יוכלו הצדדים להביא עדים מטעמם. בית הדין ציין כי התאריכים ייקבעו למועד מוקדם ככל האפשר וכי כוונתו היא לסיים את הפרשה בהקדם האפשרי ולהכריע בעניינה.

כזכור, לאחר חקירה ארוכה ומקיפה, החליטה ההתאחדות לכדורגל להעמיד את מועדון עירוני טבריה ויתר הנאשמים הנ"ל בקיום חוזים כפולים, אי דיווח לבקרה התקציבית ומסירת מסמכים כוזבים. בטבריה טענו לכל אורך הדרך כי הכל דווח והבעיה הייתה רק בצורת הדיווח. במועדון טענו כי בארבע השנים האחרונות המועדון דיווח על החוזים תמיד באותו האופן ומעולם איש בבקרה התקציבית לא התריע שהדברים לא תקינים.

מייקל עדיין לא כשיר, רוג’ריו וסמביניה טסו שוב

במישור המקצועי: פיטר מייקל ממשיך בטיפולים ומנוחה ועדיין לא כשיר לחזור ולהתאמן. רוג'ריו דוס סנטוס וסמביניה, שחזרו לפני כשבוע וחצי מכמה ימי התאווררות בפורטוגל, טסו שוב לכמה ימים חזרה לבקר את משפחתם ויחזרו לקראת סוף השבוע