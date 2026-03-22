"המומים וכואבים בעקבות הידיעה על מות עופר"

ההודעה שהגיעה הבוקר (ראשון) על כך שעופר מוסקוביץ’ נרצח בעקבות טיל נ.ט שנורה על ידי מחבלי חיזבאללה הגיעה גם להפועל חיפה, ששיתפה: “הפועל חיפה, הבעלים יואב כץ, הצוות הניהולי, המקצועי והשחקנים, המומים וכואבים בעקבות הידיעה המרה על מותו של אוהד הקבוצה עופר ("פושקו") מוסקוביץ' שנרצח הבוקר בקיבוצו משגב עם בעקבות טיל נ.ט שנורה על ידי מחבלי חיזבאללה ופגע ברכבו”.

עוד נרשם: “עופר הידוע בכינויו ‘פושקו’, היה ציוני אמיתי, הוא ניהל את מטע האבוקדו של משגב עם במשך שנים רבות והיה דמות מוכרת ודומיננטית בקיבוץ.

פושקו, בן 60, יליד הקריות, ליווה את הפועל חיפה במשך עשרות רבות של שנים ועמד בקשר רציף עם אנשי המועדון”.

עופר מוסקוביץ עם הפועל חיפה (באדיבות המועדון)

במועדון הוסיפו: “בנובמבר 2023 ביקרו אנשי המועדון, צוות ההנהלה ושחקנים את קהילת משגב עם שפונתה לאחד מהמלונות בטבריה, ולציון יום ההולדת ה-78 להקמת הקיבוץ העניקה לפושקו את חולצה המועדון ממוסגרת. אנו נקיים במשחק הבית הקרוב דקה דומייה לזכרו והשחקנים יעלו עם סרטים שחורים לזכרו. יהי זכרו ברוך”.