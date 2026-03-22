יום ראשון, 22.03.2026 שעה 17:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"המומים וכואבים בעקבות הידיעה על מות עופר"

בהפועל חיפה שיתפו אחרי שטיל נ.ט רצח את "פושקו", אוהד הקבוצה, במשגב עם: "ליווה אותנו במשך עשרות רבות של שנים, ציוני אמיתי. נקיים דקה דומייה"

|
עופר מוסקוביץ עם הפועל חיפה (באדיבות המועדון)
ההודעה שהגיעה הבוקר (ראשון) על כך שעופר מוסקוביץ’ נרצח בעקבות טיל נ.ט שנורה על ידי מחבלי חיזבאללה הגיעה גם להפועל חיפה, ששיתפה: “הפועל חיפה, הבעלים יואב כץ, הצוות הניהולי, המקצועי והשחקנים, המומים וכואבים בעקבות הידיעה המרה על מותו של אוהד הקבוצה עופר ("פושקו") מוסקוביץ' שנרצח הבוקר בקיבוצו משגב עם בעקבות טיל נ.ט שנורה על ידי מחבלי חיזבאללה ופגע ברכבו”.

עוד נרשם: “עופר הידוע בכינויו ‘פושקו’, היה ציוני אמיתי, הוא ניהל את מטע האבוקדו של משגב עם במשך שנים רבות והיה דמות מוכרת ודומיננטית בקיבוץ.
פושקו, בן 60, יליד הקריות, ליווה את הפועל חיפה במשך עשרות רבות של שנים ועמד בקשר רציף עם אנשי המועדון”.

במועדון הוסיפו: “בנובמבר 2023 ביקרו אנשי המועדון, צוות ההנהלה ושחקנים את קהילת משגב עם שפונתה לאחד מהמלונות בטבריה, ולציון יום ההולדת ה-78 להקמת הקיבוץ העניקה לפושקו את חולצה המועדון ממוסגרת. אנו נקיים במשחק הבית הקרוב דקה דומייה לזכרו והשחקנים יעלו עם סרטים שחורים לזכרו. יהי זכרו ברוך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */