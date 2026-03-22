רבע 1, 11:55: אונ' מיאמי - אונ' פורדו 12:19

הסיבוב השני של טורניר המכללות בארצות הברית ממשיך בשעה זו, עם שני משחקים במקביל בגברים ובנשים שבשניהם יש לנו זווית ישראלית מרשימה. במוקד – מיאמי של נועם דוברת פוגשת לקרב על הכרטיס לשמינית הגמר את פרדו של עומר מאייר, בזמן שמרילנד של ירדן גרזון מתמודדת מול צפון קרוליינה.

מיאמי – פרדו

בסיבוב הקודם, מאייר פגש גם כן יריב כחול לבן בדמות יואב ברמן, כשפרדו ניצחה 71:104 את אוניברסיטת קווינס משארלוט. מאייר וחבריו מגיעים להתמודדות עם מאזן של 28 ניצחונות מול 8 הפסדים, כולל 7:17 במסגרת הביג 10. מנגד, בסיבוב הראשון מיאמי ודוברת גברו 66:80 על מיזורי, ועכשיו לצד עונה מרשימה ב-ACC, הם ינסו להדיח גם את היריבה מאינדיאנה.

חצי ראשון:

עומר מאייר ונועם דוברת פתחו על הספסל של קבוצותיהם בתחילת המשחק.

מרילנד – צפון קרוליינה

גם ירדן גרזון רוצה שמינית גמר. הישראלית הייתה נהדרת בסיבוב הראשון כשקלעה 12 נקודות, תנסה להוביל את מרילנד כמה שיותר רחוק, רגע לפני שתיבחר בדראפט ה-WNBA. מרילנד וצפון קרוליינה, שהיו יריבות גדולות בעבר במסגרת ה-ACC, נפגשות שוב הפעם במסגרת הטורניר, כשברקע היסטוריה עשירה של מפגשים גדולים.

רבע ראשון: 22:17 לצפון קרוליינה

ירדן גרזון פתחה בחמישייה של מרילנד. סל נהדר של הישראלית קבע פיגור 22:17 בסיום הרבע, 4 נקודות ואסיסט של גרזון בחלקו הראשון של המשחק.