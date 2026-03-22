יום שני, 23.03.2026 שעה 01:45
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות
ליגת המכללות 25-26
069-791אונ' פורדו
079-691אונ' מיאמי

פרדו ועומר מאייר גברו על מיאמי ונועם דוברת

המארחת ניצחה 69:79 את הקבוצה מהמקום ה-7 ועלתה שלב, הישראלים לא הצליחו להשפיע. ירדן גרזון ומרילנד הודחו נגד צפון קרוליינה לאחר 74:66. צפו

עומר מאייר עם הכדור (רויטרס)
בזמן שהכדורסל בארץ עדיין לא חזר, היום (ראשון) קיבלנו לא פחות משלושה נציגים בטורניר הכדורסל מכללות בארצות הברית. פרדו ועומר מאייר אירחו את מיאמי ונועם דוברת בדרבי ישראלי, ירדן גרזון ומרילנד פגשו את צפון קרוליינה אצל הנשים.

פרדו – מיאמי 69:79

הדרבי הישראלי הבטיח הרבה אך קיים פחות מבחינת שיתוף השחקנים הישראלים. עומר מאייר (11 דקות וללא נקודות) ונועם דוברת (לא שותף) לא השפיעו כלל על המשחק, שנגמר ב-69:79 לזכות המארחת, שהעפילה לשלב הפלייאוף. פרדו תתמודד ביום חמישי הקרוב נגד טקסס (חי בערוץ ONE2).

עומר מאייר ופורדו גוברים על מיאמי 69:79

חצי ראשון: 38:40 למיאמי
עומר מאייר ונועם דוברת פתחו על הספסל של קבוצותיהם בתחילת המשחק. לאחר מחצית של החצי הראשון, מאייר עלה לראשונה בשורות פרדו. המחצית הייתה צמודה לאורך כולה ונגמרה עם 38:40 לזכות מיאמי של דוברת, שלא שותף עדיין, על פרדו של מאייר, שלא קלע במחצית הראשונה.

מחצית שנייה: 69:79 לפרדו
החצי השני המשיך להיות צמוד בהתחלתו, אך לקראת הסיום המארחת הצליחה לברוח ועלתה ל-59:68 ארבע דקות לסיום. האורחת לא הצליחה לחזור והפסידה 79:69. עומר מאייר עולה שלב על חשבון נועם דוברת.

מרילנד – צפון קרוליינה 74:66

קבוצתה של ירדן גרזון הגיעה לצפון קרוליינה במטרה להפתיע ולעלות לשלב הבא בתחרות, אך רצונות לחוד ומציאות לחוד. האורחת הפסידה 74:66 והודחה בשלב המוקדם, הישראלית קלעה 6 נקודות וסיימה את דרכה בכדורסל המכללות עם משחק מאכזב.

ירדן גרזון ומרילנד נכנעות לצפון קרוליינה

רבע ראשון: 17:22 לצפון קרוליינה
ירדן גרזון פתחה בחמישייה של מרילנד. מרילנד התקשתה להיכנס לקצב נגד המארחת. סל נהדר של הישראלית קבע פיגור 22:17 בסיום הרבע. 4 נקודות ואסיסט של גרזון בחלקו הראשון של המשחק.

רבע שני: 33:42 לצפון קרוליינה
צפון קרוליינה המשיכה לרוץ והצליחה לעלות ליתרון גבוה באמצע הרבע השני, מרילנד הצליחה לצמק, בזכות עוד שתי נקודות של גרזון, והמחצית נגמרה ב-33:42 למארחת.

רבע שלישי: שוויון 50:50
הרבע השלישי היה בסימן חזרה של גרזון וקבוצתה, שהצליחה לצמק עד לשתי נקודות הפרש, דקה וחצי לסיום הרבע. שוויון 50:50 לפני התחלת הרבע האחרון, הישראלית עדיין עם שש נקודות.

רבע רביעי: 66:74 לצפון קרוליינה
הרבע האחרון המשיך להיות צמוד, אך דקה וחצי אחרונות מאכזבות של מרילנד וגרזון, שהחטיאה שתי זריקות עונשין קריטיות, נתנו את הניצחון למארחת. המשחק נגמר ב-66:74 לזכות צפון קרוליינה, והישראלית סיימה את דרכה בכדורסל המכללות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */