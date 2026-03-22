יום ראשון, 22.03.2026 שעה 13:02
ג'ודו

שמאילוב מצטרף לצוות האימון של נבחרת ישראל

חיזוק משמעותי לקראת לוס אנג'לס 2028. הג'ודאי שפרש ייכנס לתפקידו ב-1 באפריל ויתמקד בנבחרת הגברים: "ברוך יהיה משמעותי מאוד עבור הדור הצעיר"

|
ברוך שמאילוב (חגי מיכאלי)
יו״ר איגוד הג׳ודו משה פונטי, ומאמן העל של נבחרת ישראל שני הרשקו, סיכמו על הצטרפותו של ברוך שמאילוב לצוות האימון של הנבחרת. שמאילוב ייכנס לתפקידו ב-1 באפריל 2026, ויתמקד בנבחרת הגברים, בדגש על דור הספורטאים המיועד לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.

ההחלטה לצרף את שמאילוב התקבלה מתוך תפיסה אסטרטגית המבקשת להטמיע בנבחרת הצעירה את הניסיון הבינלאומי העשיר והידע המקצועי שאפיינו את ברוך כספורטאי. מימון המינוי מתבסס בעיקרו על פרויקט "מזיזי מחוג" של הוועד האולימפי בישראל. 

“יהיה משמעותי עבור הדור הצעיר”

יו״ר איגוד הג׳ודו משה פונטי אמר: ״ברוך, שהיה ספורטאי אדיר, מבין מצוין מה נדרש מספורטאי על ומבחינתי זה טבעי שהוא ממשיך בג׳ודו הישראלי שהיה הבית שלו ונשאר הבית שלו. אני מאחל לו ולצוות המשך הצלחה ובטוח שהוא יהיה משמעותי מאוד עבור הדור הצעיר״. 

ברוך שמאילוב עם משה פונטי (פרטי)ברוך שמאילוב עם משה פונטי (פרטי)

מאמן הנבחרת שני הרשקו אמר: ״ברוך מביא עמו הבנה עמוקה של דרישות הקצה בספורט ההישגי, אלמנט קריטי בתהליך הבנייה מחדש של סגל הגברים. אני רוצה להודות לועד האולימפי שנרתם לתהליך. שילובו של ברוך שמאילוב בצוות המקצועי הוא צעד טבעי ומתבקש. ברוך הוכיח לאורך שנים מהי נחישות ומקצוענות ללא פשרות, ואנחנו רואים חשיבות עליונה בשימור הידע והערכים של ספורטאי העילית שלנו בתוך המערכת. העבודה עם הספורטאים הצעירים לקראת לוס אנג'לס 2028 דורשת דמויות שיכולות להוות מודל לחיקוי והשראה, וברוך הוא בדיוק הדמות הזו". 

ברוך שמאילוב הוסיף: ״אני רוצה להודות למשה פונטי, שני הרשקו ולוועד האולימפי. לא מובן מאליו להמשיך במקום שהיה לי בית במשך שנים, ואני מאושר לעשות את זה. אני שמח שאת הידע שיש לי אוכל להעביר הלאה לדור הבא. זו שליחות מבחינתי ואני שמח שניתנה לי הזכות״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */