שמאילוב מצטרף לצוות האימון של נבחרת ישראל

יו״ר איגוד הג׳ודו משה פונטי, ומאמן העל של נבחרת ישראל שני הרשקו, סיכמו על הצטרפותו של ברוך שמאילוב לצוות האימון של הנבחרת. שמאילוב ייכנס לתפקידו ב-1 באפריל 2026, ויתמקד בנבחרת הגברים, בדגש על דור הספורטאים המיועד לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.

ההחלטה לצרף את שמאילוב התקבלה מתוך תפיסה אסטרטגית המבקשת להטמיע בנבחרת הצעירה את הניסיון הבינלאומי העשיר והידע המקצועי שאפיינו את ברוך כספורטאי. מימון המינוי מתבסס בעיקרו על פרויקט "מזיזי מחוג" של הוועד האולימפי בישראל.

“יהיה משמעותי עבור הדור הצעיר”

יו״ר איגוד הג׳ודו משה פונטי אמר: ״ברוך, שהיה ספורטאי אדיר, מבין מצוין מה נדרש מספורטאי על ומבחינתי זה טבעי שהוא ממשיך בג׳ודו הישראלי שהיה הבית שלו ונשאר הבית שלו. אני מאחל לו ולצוות המשך הצלחה ובטוח שהוא יהיה משמעותי מאוד עבור הדור הצעיר״.

ברוך שמאילוב עם משה פונטי (פרטי)

מאמן הנבחרת שני הרשקו אמר: ״ברוך מביא עמו הבנה עמוקה של דרישות הקצה בספורט ההישגי, אלמנט קריטי בתהליך הבנייה מחדש של סגל הגברים. אני רוצה להודות לועד האולימפי שנרתם לתהליך. שילובו של ברוך שמאילוב בצוות המקצועי הוא צעד טבעי ומתבקש. ברוך הוכיח לאורך שנים מהי נחישות ומקצוענות ללא פשרות, ואנחנו רואים חשיבות עליונה בשימור הידע והערכים של ספורטאי העילית שלנו בתוך המערכת. העבודה עם הספורטאים הצעירים לקראת לוס אנג'לס 2028 דורשת דמויות שיכולות להוות מודל לחיקוי והשראה, וברוך הוא בדיוק הדמות הזו".

ברוך שמאילוב הוסיף: ״אני רוצה להודות למשה פונטי, שני הרשקו ולוועד האולימפי. לא מובן מאליו להמשיך במקום שהיה לי בית במשך שנים, ואני מאושר לעשות את זה. אני שמח שאת הידע שיש לי אוכל להעביר הלאה לדור הבא. זו שליחות מבחינתי ואני שמח שניתנה לי הזכות״.