כדורגל ישראלי  >> ליגה ארצית לנוער צפון
ביה"ד התערב: הפחתת נק' על תנאי לפרדסיה ובאקה

העליון אמנם דחה הערער של שתי הקבוצות מהארצית לנוער, אך קבע כי יש להקל בעונש מהפחתת נקודה בפועל להפחתת נקודה על תנאי עד תום עונת 2026/27

כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדורגל (יונתן גינזבורג)

דיון שנערך בפני עו"ד אסף הדסי (אב"ד), עו"ד דוד יהב ועו"ד אורטל קליין, בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, קבע כי אמנם לא מקבלים הערער של הפועל פרדסיה והפועל עירוני באקה אל גרביה מליגת נוער ארצית צפון, אך כן יש מקום להקל בעונש שנתקבל ב-08/03, בנוגע למשחק ביניהן מיום 21/02.

המשחק, כפי שפורסם ב-ONE, הופסק בדקה ה-65, מה שאילץ את המחלקה המשפטית להעמיד לדין את שתי הקבוצות. הקבוצות, שתיהן, יצאו אשמות תחת הסעיף "התפרעות, תגרה ותקיפה", מה שהביא את בית הדין לקבוע קנס כספי בגובה 2,500 שקלים, הפחתת נקודה אחת בפועל ותוצאת משחק שעומדת על 0:0 בלא נקודות.

פסק הדין

"בפנינו ערעור משותף של שתי המערערות בגין החלטת ביה"ד המשמעתי מיום 08/03, בכל הנוגע למשחק ביניהן, שנערך ביום 21/02. על פי החלטת ביה"ד המשמעתי, הופסק המשחק ע"י השופט בדקה ה ה-65 וזאת לאור קטטה שפרצה בעבירה על סע' 20י' לתקנון המשמעת בנסיבות מחמירות".

"עונשן של המערערות נגזר לקנס כספי בסך 2,500 שקלים כל אחת, הפחתת נקודה בפועל ושתי נקודות על תנאי. ותוצאת המשחק נקבעה 0:0 ללא נקודות. בפנינו טענו שתי המערערות כי לא היה מקום להפסקת המשחק".

כדורגל אילוסטרציה (La Liga)

"לא היה מדובר בקטטה רבת משתתפים אלא במעורבות של שלושה שחקנים בלבד, שנענשו כל אחד מהם באופן אישי. לאחר ששמענו את טענות המערערות ותגובת ב"כ ההתאחדות, נחה דעתנו כי דין הערעור לעניין ההרשעה להידחות".

"לא מצאנו כי נפלה שגגה כלשהי בפסק דינו של ביה"ד, ונזכיר כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו בביה"ד, ובפרט לאחר שזה שמע את עדות השופט ועיין בסרטונים שהוצגו בפניו. אשר על כן, הערעור לעניין ההרשעה נדחה".

"אשר לעניין העונש, הרי מעבר לעובדה כי במקרה של הפסקת משחק באשמת שתי הקבוצות מתחייבת תוצאה של 0:0 ללא נקודות, הרי לאור עמדת ב"כ ההתאחדות, הגענו למסקנה כי יש מקום להקל בעונשן של המערערות כי עונש הפחתת הנקודה בפועל, יהפוך לעונש על תנאי".

"זאת, יחד עם העונש על תנאי שנפסק ע"י ביה"ד המשמעתי. והתנאי הוא כי לא יורשעו בעבירה של התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או התפרעות, תגרה ו/או תקיפה. וכל זאת עד לתום עונת 2026/27. יתר חלקי העונש יעמדו בעינם".

