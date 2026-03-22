יום ראשון, 22.03.2026 שעה 14:56
ספורט אחר  >> טניס

"היה חשש לצאת לבוסניה כי זו מדינה מוסלמית"

יו"ר איגוד הטניס, אבי פרץ, ל"שיחת היום" על ההחלטה לא להוציא את נבחרת הנשים לגביע בילי ג'ין קינג: "דאגנו שלא תהיה סנקציה. אלה ימים תנ”כיים"

|
יושב ראש איגוד הטניס אבי פרץ (עידו טביב איגוד הטניס)
יושב ראש איגוד הטניס אבי פרץ (עידו טביב איגוד הטניס)

אבי פרץ, יו"ר איגוד הטניס בישראל, התייחס בתוכנית "שיחת היום" להחלטה שלא לשלוח את נבחרת הנשים לטורניר בילי ג'ין קינג, זאת על רקע המצב הביטחוני והמלחמה. מדובר בהחלטה שנבעה מחשש ממשי לשלום השחקניות, הן מבחינת היציאה מהארץ והן בשל קיום הטורניר בבוסניה – מדינה שאינה נחשבת ידידותית לישראל, לצד השתתפות נבחרות ממדינות מוסלמיות.

למה החלטת לא להוציא את הנבחרת?
”אני לא החלטתי. כואב הלב שהג’ודו יצאו, אנחנו שמחים שממשיכים להראות נציגות בעולם. רצינו לארח את הפדרציה בארץ פה השנה, דיברתי כבר עם מקבילי בקפריסין ורציתי להגיש מועמדות ואז פרצה המלחמה. קפטן הנבחרת, רונן מורלי, אמר שיש חשש מכיוון שאנחנו הולכים לשחק במדינה מוסלמית והיו שם גם מדינות מוסלמיות (מצרים ומרוקו). אני ליוויתי את הדייויס בקנדה בפעם האחרונה שהיינו בחו”ל וזה היה נורא”.

וזה עוד היה בלי קהל.
“זה אסון ספורטיבי, זה ברור, אבל איבטחו אותנו מאבטחים מהארץ בלי נשק. למזלנו המחאות שם היו של מבוגרים ולא אלימות”.

נבחרת הפדרציה (אלכס גולדנשטיין ואיגוד הטניס)נבחרת הפדרציה (אלכס גולדנשטיין ואיגוד הטניס)

מה זאת אומרת בלי נשק?
”היו מאבטחים מקומיים עם נשק שאנחנו לא מכירים. אז אני אשלים מה שאמרתי קודם, פנה אליי רונן ועשינו שיחה עם כל הגורמים, פניתי גם לקב”טים פה בארץ של משרד החוץ וכל זה היה לפני שבועיים שהמלחמה רק החלה. אמרו לי ‘תשמע אבי, בנתונים של היום, יש איסור יציאה למדינה הזו’. אני כבר לא מדבר על כמות המאבטחים המטורפת שהיינו צריכים לצאת איתה. אז קל וחומר שהמצב עכשיו מסלים, אני רק רוצה לוודא שאנחנו לא נפגעים פה לא כלכלית ולא מקצועית, דאגנו שלא תהיה שום סנקציה לא כלכלית ולא מקצועית, אבל אנחנו בימים תנ”כיים. מלחמה שאולי תקבע את העתיד של 2-3 דורות לעומק.

“אנחנו אירחנו את הדייויס פה אם אתם זוכרים ואני נאבקתי שהספורט כן ינצח, אך הפעם בכאב לב נאלצנו לקבל את ההחלטה הזו. ובשנה הבאה נחזור להתחרות, אני מקווה שיהיה פה שקט ונוכל לחזור לארח, אני יכול לבשר גם שהייתה החלטה לפני שנתיים שהיינו אמורים לארח פה את הכנס השני של ‘טניס יורופ’ וזה בוטל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */