"אם לא היינו מחדשים, היינו נכנסים לאסון כלכלי"

המלחמה עם איראן בעיצומה ומורגשת היטב בכל רחבי המדינה, כאשר ישיבת מנהלת הליגות בדבר דיון על השבת המשחקים החל מ-4.4, התקיימה לה היום (ראשון). יו”ר המנהלת, ארז כלפון, עלה לדבר על המשך גורלה של עונת הכדורגל הישראלי בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

ניהלת את הישיבה לגבי ליגת העל וגם של הלאומית, הבנתי שהייתה ישיבה סוערת גם עם אזעקה והיו התנגדויות: סעיד בסול, אלונה ברקת וג’קי בן זקן. הבנתי שמנכ”ל בית”ר, כפיר אדרי אמר להם שיש להם אינטרסים, ושהוא אמר לאלונה שיש לה אינטרס כי הזרים שלה לא רוצים לחזור, והיא השיבה לו. בסוף גם אמרת שאתה המחליט והליגה חוזרת. תכניס אותנו לכל זה.

”אנחנו בתקופת מלחמה, בואו נהיה חיוביים. סיימנו שתי ישיבות, רצים מהר, כולם מבינים את גודל המשימה. יש לנו אחריות לתת לעם ישראל אספקיזם וחוסן לאומי תוך כדי מלחמה, אנשים קצת רוצים לצאת מהחדשות. רוב הקבוצות הבינו את הצעד שלנו כמו שאנחנו תמיד מובילים כמנהלת – גם בקורונה, גם בחרבות ברזל. כל עוד משרד הבריאות ופקע”ר מאפשרים לנו, אנחנו חוזרים לשחק”.

יש אצטדיונים בעייתיים?

”האצטדיון היחידי שלא אושר הוא האצטדיון בעכו. יש מספר אצטדיונים שבקרוב נפרסם, אנחנו צריכים לדאוג להביא לשם ממ”דים תקניים. משרד הספורט יממן 90 אחוז, הקבוצות יפנו לראשי הרשויות. זה המקום להגיד תודה גם לשר הספורט וגם למנכ”ל משרד הספורט, הם עוזרים לנו בסיוע המימוני, אנחנו עשינו את החיבור לספקים ובתקווה שעד הסופ”ש הקרוב, מקסימום תחילת שבוע הבא, הממ”דים התקניים יהיו באצטדיונים ואז כל המגרשים של ליגת העל והלאומית יאושרו. אני רוצה להודות גם לשינו זוארץ שביקשתי ממנו להעמיד גם את אצטדיון רמת גן, גם אם יצטרכו לעשות שניים-שלושה משחקים ביום”.

יש תמונת פייק שרצה של פגיעה בבלומפילד, נגיד שזה פייק.

”גם בעניינים האלה אנחנו מטפלים עם פרסום האצטדיונים שבהם נשחק, אם להגיד איפה הם יהיו או לא. ביום כזה חשוב, אנחנו רוצים להראות שאנחנו כן יכולים לחדש, כשבראש ובראשונה היא החיים של הקבוצות ואנשי הצוות. אנחנו נקפיד יתרה עם סנקציות קשות על קבוצה שלא תעמוד בתנאים המחמירים”.

אצטדיון עכו (חג'אג' רחאל)

ליגת העל, 150 איש בלבד כולל אנשי צוות ומנהלה ותקשורת.

”150 איש ליגת העל, 100 ליגה לאומית, מאוד קשה אך אין ברירה. גם בחרבות ברזל פקע”ר ביקש מאיתנו לצמצם מ-200 או 250. אין לנו ברירה אחרת. הכי חשוב, להניע את הליגות כמה שיותר מהר”.

כמה היה לך התלבטויות אחרי הסופ”ש הלא פשוט שהיה פה.

”תמיד יש התלבטויות, אנחנו הכי רוצים לקיים את המשחקים האלה בשלום ושאף אחד לא ייפגע. אנחנו נקבל כל הנחיה של פקע”ר, שלא אישר לי למשל לחדש ב-21.3, אנחנו כולנו דואגים. אתם רואים מה קורה במשק, חלקו חזר לעבוד, ולכן האחריות שלנו היא לספק לענף הזה מעבר לחשיבות הספורטיבית גם לשמור על השחקנים ואנשי הצוות. אם לא היינו מחדשים היינו נכנסים לאסון כלכלי, קבוצות לא היו משחקות באירופה, ההשלכות היו קשות מאוד. יכול להיות שהמצב הביטחוני יחמיר ויחליטו לעצור עלינו, אבל אנחנו עושים את המוטל עלינו”.

בסול בישיבה הציע לשחק בחו”ל.

”הנושא של חו”ל לא נבחן על ידנו בכלל, יש לו השלכות אחרות של מימון, אבטחה, מגרשים. לא ניכנס לזה. הבהרתי שזה לא על הפרק”.

מה תגיד לכאלה שיגידו לך שכדורגל זה לא מעניין עכשיו, יש אנשים שנפגעים, יש טילים.

”מי שממלא את הוראות פקע”ר, זה לא משנה איפה הוא, בסוף כשיש אזעקה צריך להיכנס למרחב מוגן. לכן אין שום סיבה לא להניע את הענף הזה, בדיוק כפי שאתה שומר על עצמך בבית או בסופר, כך גם יעשה במגרשים. נושא המרחבים המוגנים התקניים הוא קריטי בחידוש הליגה ונעשה את הכל שכולם יקפידו על ההנחיות”.

סעיד בסול (ראובן שוורץ)

בוא נעשה סדר. יום שלישי משחקי ההשלמה של הלאומית פותחים את חזרת הכדורגל, ואז המשך ביום שישי של הלאומית ואחר כך ליגת העל.

”הלו”ז פתוח לשינויים כמובן, אבל כן. אין ספק, משימה קשה ומורכבת, אבל היינו חייבים היום להודיע על החידוש כדי לעשות את כל ההיערכויות”.

בכובע הנוסף שלך בעבר היית יו”ר קצ”א, ועלתה עכשיו כל סוגיית מעבר הנפט ואני יודע שארז כבר לפני שנים אמר שנעשה צינור שיחבר בין ישראל לשאר העולם. אבל אף אחד לא קידם את התוכנית הזו.

“אנחנו בתוכנית ספורט ועל חלק מהדברים יש חיסיון, במשפט אחד – יש אופציה שצריך כרגע לעבוד עליה, כי זה תלוי גם באמריקאים, גם בסעודים וגם בירדן, לקדם צינור שיהיה עוקף למיצרי הורמוז. התוכנית מוכנה וצריך לקדם אותה”.

זה חלם שלא קידמו אותה? היום משלמים מחיר?

”לא חושב, יש דברים מאוד מורכבים”.