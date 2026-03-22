"הייתי מוכן להקריב את השמיעה כדי להתחרות"

דרמה של ממש קיבלנו אתמול (שבת) בערב לגבי הקרב של עילאי ברזילי. אשר לו תוכנן קרב הלילה (בין ראשון לשני) נגד מקרו אפידיו, אך המקסיקני פסל בשקילה והעמיד את המפגש בזירה בסכנה. הלוחם הישראלי דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על אותם רגעים, ושיתף את הסיפור המלא ומה ההשלכות שלו לגבי חגורת האליפות של ארגון ה-UWC.

אצלך היריב ברח, המקסיקני לא עמד במשקל. מה קרה לו?

”זה התחיל בהתחלה עם יריב ראשון שפרש לפני יותר מחודש, אחר כך המשיך לפני שבוע עם יריב שהוחלף שגם פרש בגלל תאונת דרכים שאף פעם לא אומתה. ואז נכנס הבחור שכביכול אמיץ ולקח את הקרב בהתראה של 5 יום, שם את ההבטחה שלו שהוא יעשה משקל וחששתי כי יש לו היסטוריה עם זה. הוא הגיע, פספס את המשקל, אמרתי לארגון שיש לו את כל הזמן שבעולם, רק שינסה לעשות משקל”.

כמה היה חסר לו?

“הוא פספס בשני פאונד, שזה קילו וזה הרבה. קילו זה פחות או יותר עוד שעה באמבטיה של סבל, שאני סבלתי את הקילו הזה. אני הורדתי 5 קילו של נוזלים וככל שאתה מוריד יותר, ככה נהיה קשה יותר ויותר להוריד. את הקילוגרם האחרון הורדתי רק בזכות האופי שלי, היה מאוד קשה להתאושש מזה כי יש לזה השלכות”.

עילאי ברזילי (LFA)

“בארגון אמרו שאני צודק במאה אחוז”

מה אמרת לארגון?

”שינסה להוריד את המשקל. אחרי המסע”ת הוא פשוט שתה והחזיר את כל המשקל. אמרתי שחייב להיות לי יתרון על זה שהוא פספס את המשקל ואמרו לי שאני צודק, אז הם אמרו שהוא יכול להחזיר עד 5 קילו בבוקר ואחרי שהוא נשקל בבוקר הוא יכול להחזיר אפילו יותר עד הערב, זה לא מקנה לי שום יתרון על זה שהוא פספס משקל”.

מה השורה התחתונה?

”עד עכשיו זה לא קרה לי, פשוט כל קרב נלחמתי. בשנה האחרונה התחילו כל הביטולים. בארגון אמרו לי שאני צודק במאה אחוז ושהם מצטערים, ניסו למצוא מחליף, הציעו לאיזה 7 לוחמים להיכנס והם סירבו. יש לי טיסה לארץ, אני אגיע לישראל ואחזור במהרה להתכונן לקרב. אני אקח את הקרב הראשון שמוצאים לי”.

אני מקווה שבאמת ימצאו לך יריב ושלא יהיה סיפורים איתו.

”הכי מטורף מהכל שאני בכל הזמן הזה שמרתי את זה בסוד, אבל קרעתי את עור התוף לפני שלושה שבועות ואסור היה אפילו לגעת לי באוזן, אבל אמרתי שאין לי בעיה גם להקריב את השמיעה שלי כדי להביא את החגורה למדינה. היו לי את כל האופציות בעולם לצאת ואמרתי לעצמי שלא אעשה את זה, ואחרים רק מחפשים לברוח. אני רק רוצה מישהו לשבור אותו בכלוב”.

איך עכשיו אתה מרגיש עם עור התוף?

”אני לא יודע, לא נגעתי באוזן, אמרתי שאשמור אותה בסדר עד הקרב. אני מאמין שהייתי מרגיש לא כל כך נעים בקרב, אך זה לא היה מונע ממני לנצח כי כבר התמודדתי עם פציעות וכאבים”.