יום ראשון, 22.03.2026 שעה 16:45
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הייתי מוכן להקריב את השמיעה כדי להתחרות"

עילאי ברזילי הסביר ב"שיחת היום" מה הוביל לביטול הקרב עם המקסיקני ("בארגון אמרו שאני צודק במאה אחוז") וחשף: "קרעתי את עור התוף לפני 3 שבועות"

|
עיליאי ברזילי (MIKE JACKSON /LFA )
דרמה של ממש קיבלנו אתמול (שבת) בערב לגבי הקרב של עילאי ברזילי. אשר לו תוכנן קרב הלילה (בין ראשון לשני) נגד מקרו אפידיו, אך המקסיקני פסל בשקילה והעמיד את המפגש בזירה בסכנה. הלוחם הישראלי דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על אותם רגעים, ושיתף את הסיפור המלא ומה ההשלכות שלו לגבי חגורת האליפות של ארגון ה-UWC.

אצלך היריב ברח, המקסיקני לא עמד במשקל. מה קרה לו?
”זה התחיל בהתחלה עם יריב ראשון שפרש לפני יותר מחודש, אחר כך המשיך לפני שבוע עם יריב שהוחלף שגם פרש בגלל תאונת דרכים שאף פעם לא אומתה. ואז נכנס הבחור שכביכול אמיץ ולקח את הקרב בהתראה של 5 יום, שם את ההבטחה שלו שהוא יעשה משקל וחששתי כי יש לו היסטוריה עם זה. הוא הגיע, פספס את המשקל, אמרתי לארגון שיש לו את כל הזמן שבעולם, רק שינסה לעשות משקל”.

כמה היה חסר לו?
“הוא פספס בשני פאונד, שזה קילו וזה הרבה. קילו זה פחות או יותר עוד שעה באמבטיה של סבל, שאני סבלתי את הקילו הזה. אני הורדתי 5 קילו של נוזלים וככל שאתה מוריד יותר, ככה נהיה קשה יותר ויותר להוריד. את הקילוגרם האחרון הורדתי רק בזכות האופי שלי, היה מאוד קשה להתאושש מזה כי יש לזה השלכות”.

עילאי ברזילי (LFA)עילאי ברזילי (LFA)

“בארגון אמרו שאני צודק במאה אחוז”

מה אמרת לארגון?
”שינסה להוריד את המשקל. אחרי המסע”ת הוא פשוט שתה והחזיר את כל המשקל. אמרתי שחייב להיות לי יתרון על זה שהוא פספס את המשקל ואמרו לי שאני צודק, אז הם אמרו שהוא יכול להחזיר עד 5 קילו בבוקר ואחרי שהוא נשקל בבוקר הוא יכול להחזיר אפילו יותר עד הערב, זה לא מקנה לי שום יתרון על זה שהוא פספס משקל”.

מה השורה התחתונה?
”עד עכשיו זה לא קרה לי, פשוט כל קרב נלחמתי. בשנה האחרונה התחילו כל הביטולים. בארגון אמרו לי שאני צודק במאה אחוז ושהם מצטערים, ניסו למצוא מחליף, הציעו לאיזה 7 לוחמים להיכנס והם סירבו. יש לי טיסה לארץ, אני אגיע לישראל ואחזור במהרה להתכונן לקרב. אני אקח את הקרב הראשון שמוצאים לי”.

אני מקווה שבאמת ימצאו לך יריב ושלא יהיה סיפורים איתו.
”הכי מטורף מהכל שאני בכל הזמן הזה שמרתי את זה בסוד, אבל קרעתי את עור התוף לפני שלושה שבועות ואסור היה אפילו לגעת לי באוזן, אבל אמרתי שאין לי בעיה גם להקריב את השמיעה שלי כדי להביא את החגורה למדינה. היו לי את כל האופציות בעולם לצאת ואמרתי לעצמי שלא אעשה את זה, ואחרים רק מחפשים לברוח. אני רק רוצה מישהו לשבור אותו בכלוב”.

איך עכשיו אתה מרגיש עם עור התוף?
”אני לא יודע, לא נגעתי באוזן, אמרתי שאשמור אותה בסדר עד הקרב. אני מאמין שהייתי מרגיש לא כל כך נעים בקרב, אך זה לא היה מונע ממני לנצח כי כבר התמודדתי עם פציעות וכאבים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
