כיבדי גורדון מוכן: יהיה לילה קשה ועצוב לפרו

אהבת השם גורדון הטריף את המדינה עם הניצחון שלו בקרב נגד היריב הטורקי. משפחת גורדון כולה נמצאת בענף הלחימה, כאשר גם אחיו של אהבת השם, כיבדי גורדון, חזק בתחום. לקראת חזרתו הקרובה לזירה, הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איפה אנחנו תופסים אותך?

”אני בברזיל”.

שישי ב-6:00 שעון ישראל, תספר על הקרב שמצפה לך.

”אני נלחם ב’לימה פרו’ בליגה מאוד בכירה בדרום אמריקה נגד יריב פרואני, הולך להיות קרב MMA מאוד גדול וזה יהיה משודר ב-ONE2”.

“מכינים הפתעה עם קבוצה של 100 ישראלים”

זה יריב פרואני מקומי שיקבל תמיכה מקומית.

”נכון, אבל אנחנו מכינים הפתעה גדולה בארנה ויש קבוצה של 100 ישראלים שיגיעו לארנה”.

מה אתה יכול לספר על היריב שלך?

“קוראים לו ראמוס, בן 31, מגיע עם שמונה ניצחונות והפסד אחד. הוא נמוך ממני, אוהב מכות משוגעות, אבל זה רק יסבך אותו”.

לפני חודש כל המדינה התרגשה עם אהבת השם, אחיך, מה אתה יכול לספר על עצמך והאם אתה הולך גם להטריף את המדינה?

”אני כבר חמש שנים בתחום, נלחם בברזיל ובארצות הברית. החשיפה שאהבת השם קיבל היא מטורפת, אני מאמין שעם השידור ב-ONE2 אני גם אקבל הכרה וטירוף”.

אהבת השם גורדון (רדאד ג'בארה)

אז משפחת גורדון זה לא רק אהבת השם.

”לא, אנחנו 7 אחים, יש גם את רוח”.

מה מייחד אותך?

”אני עושה MMA, אני בתחום אחר מאהבת ורוח השם, זה שילוב של הכל ביחד – חניקות, קרקע, רגליים, ידיים. עד שהיריב לא נכנע או השופט עוצר, ממשיכים עד הסוף”.

“יהיה לילה קשה ועצוב בפרו”

עכשיו היריב הפרואני רואה אותך, בו תן לו מסר.

”הולך להיות לך לילה קשה ועצוב בפרו”.

מה המטרות שלך בהמשך?

“המטרה הברורה היא להגיע ל-UFC, אני עם 7 ניצחונות ו-2 הפסדים ואני מאמין שעוד ניצחון או שניים אני כבר בדיבורים להיכנס ל-UFC”.

לכל אחד מכם יש את השם המיוחד, מה אתה יכול להגיד על השם שלך?

כיבידיה משאלתי, מלשון השם כיבד את המשאלות שלי, המשמעות היא כבוד. תמיד היו מסתלבטים על השם, כשהתחלתי אומנויות מלחמה אז כבר לא היו מתעסקים איתי”.

בפרו יש טירוף על הקרבות?

”לא ידעתי שיש כזה טירוף, פרואנים באו להצטלם איתי וזה מפורסם בכל המדינה”.

מתי בפעם האחרונה היית בארץ?

”בנובמבר”.

אז ממתי לא פגשת את אהבת השם?

”מינואר”.

לשלושתכם יש קרבות עכשיו, איך זה יסתיים?

”שישי הקרוב אני נלחם, ב-10.4 רוח השם נלחם בתאילנד וב-18.4 אהבת השם נלחם על החגורה בליטא. הולך להיות חודש מטורף”.

אז זה החודש של משפחת גורדון.

”זה החודש של הגורדונים”.