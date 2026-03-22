"מתווה החזרה הקיים לוקה בחוסר סבירות קיצוני"

ביום שישי הקרוב אמורה הליגה הלאומית בכדורסל לחזור לפעילות. במתווה החזרה שנוסח יש קבוצות הנפגעות, למשל אלה שכבר רשמו העונה חמישה זרים וכעת הזרים לא הסכימו לחזור, או שוחררו בשל המצב. כך למשל עירוני אשקלון, שנותרה עם זר אחד עד לתום העונה (שני הזרים עזבו, אך לקבוצה נותר עוד מקום אחד בלבד במכסת חמשת הזרים, אותה מילאו עם החתמת קוואדריוס ווילסון), או מ.ס צפת, אצלה שני הזרים מסרבים לחזור והיא החתימה כבר העונה חמישה זרים.

בשבוע שעבר העבירו חמש מהקבוצות: א.ס עירוני אשקלון, א.ס אשקלון/קריית גת, מכבי מעלה אדומים, מכבי רחובות ומ.ס צפת, מכתב ליושב ראש האיגוד, עמוס פרישמן, כנגד המתווה הקיים ובקשה לנסח מתווה חדש, בו יהיה פתרון להגדלת מכסת הזרים, לרשת ביטחון לעלויות שמושתות על הקבוצות, הסדרה משפטית מול פיב"א על סנקציות כנגד שחקנים, שהחליטו חד צדדית לא לחזור ולחתום על חוזים במקומות אחרים עקב המלחמה וכן רשת ביטחון של המדינה, למקרה של עצירה נוספת של הליגה ועלויות השחקנים הזרים, שיפלו שוב על הקבוצות עצמן.

אשקלון נגד רמת השרון (יעל אמסילי)

נוסח המכתב

“אנו, ראשי מועדוני הכדורסל בליגה הלאומית החתומים מטה, פונים אליך בדחיפות ובהמשך למתווה שפורסם ביום 18.03.2026. לטענתנו, המתווה במתכונתו הנוכחית לוקה בחוסר סבירות קיצוני, אינו ישים מבחינה אופרטיבית ופוגע אנושות בעקרון השוויון התחרותי ובטוהר המידות הספורטיבי.

יובהר בפתח הדברים: השבת הליגה לפעילות היא אינטרס משותף לכולנו. עם זאת, לא ניתן להכשיר חזרה למגרשים תוך התעלמות מנסיבות של "כוח עליון" המונעות ייצוג הולם ושוויוני לכלל הקבוצות.

להלן פירוט הכשלים היסודיים במתווה המוצע:

1. היעדר מעטפת משפטית מול מוסדות FIBA: מרבית השחקנים הזרים עזבו את ישראל בשל סכנה ממשית לחייהם ותחת לחץ כבד ממשפחותיהם. נכון למועד זה, איגוד הכדורסל טרם פנה למוסדות FIBA בבקשה להסדרת מעמדם של השחקנים הזרים בנסיבות המלחמה. בהיעדר פנייה רשמית מצד האיגוד ל-FIBA, המועדונים נותרים חסרי אונים וחשופים להפרות חוזים וחד-צדדיות מצד השחקנים, ללא יכולת לאכוף את חזרתם או למנוע את שחרורם בעל כורחנו.

2. מניעה פיזית ואופרטיבית של חזרת השחקנים: נכון למועד כתיבת שורות אלה, שערי המדינה סגורים למעשה; נתב"ג פועל במתכונת טיסות חירום בלבד, כאשר קיימת עדיפות מוחלטת לאזרחים ישראלים על פני תושבי חוץ. ניסיונותינו לאתר נתיבי כניסה חלופיים דרך מדינות שכנות (מצרים וירדן) נדחו על ידי השחקנים וסוכניהם מטעמי ביטחון אישי. המתווה, הדורש התייצבות למשחקים בפרק זמן בלתי אפשרי, מתעלם מהמציאות האובייקטיבית המונעת את הגעת השחקנים ארצה.

3. פגיעה אנושה בשוויון התחרותי ובמכסת השחקנים הזרים: לתדהמתנו, המתווה אינו כולל הגדלה של מכסת השחקנים הזרים או הגמשת מועדי הרישום, חרף העובדה ששחקנים רבים "נסו על נפשם" ואינם מוכנים לשוב לישראל תחת אש. אין היתכנות ריאלית לאתר, להחתים ולהנחית שחקנים חלופיים בפרק הזמן שנקצב. חיוב קבוצות לעלות למשחקים בהרכבים חסרים או עם שחקני נוער בלבד מהווה עיוות ספורטיבי ופגיעה בלתי הפיכה בערך התחרות.

4. בקשותינו המיידיות – אנו מבקשים מהאיגוד לגבש לאלתר מתווה מתוקן שיכלול:

* פנייה של האיגוד לשר התרבות והספורט לבדוק היתכנות של הקדמת הפעימות בעבור מתווה השחקן הישראלי.

* פנייה רשמית ודחופה של האיגוד ל-FIBA לאי מתן שחרור לזרים או הסדרת סנקציות כנגד שחקנים המסרבים לשוב.

* הגדלת מכסת השחקנים הזרים ומתן אפשרות להחתמות חלופיות מהירות.

* הבטחת רשת ביטחון כלכלית וספורטיבית לקבוצות שיצליחו להחתים ולהביא ארצה שחקנים חדשים. ובמצב של החמרת הנחיות פיקוד העורף ייאלצו הקבוצות לשאת בעלויות השכר והשהייה של השחקנים על חשבונם. דבר שיגרום להוצאות מיותרות וחשיפה לתביעות משפטיות מיותרות.

לסיכום, במצב הדברים הנוכחי, אנו מבקשים לדון בבקשותינו שהועלו במכתבינו זה, אל מול האיגוד ומנהלת הליגה. וזאת על מנת לאפשר חזרה מיטבית ברמה השוויונית וברמה הספורטיבית”.