סגנית האלופה האולימפית במשקל הפתוח לנשים, רז הרשקו, הבטיחה מדליה בגראנד סלאם טביליסי שנערך היום (ראשון), כאשר ניצחה בבריח את סליה קונקו הצרפתייה ועלתה לגמר.

רז הרשקו, שמתחרה במשקל של מעל 78 ק״ג, ניצחה את רושל נונייז הפורטוגלית בקרב הראשון בווזארי, כך שהעפילה לרבע הגמר. גם בשלב הזה הישראלית המובילה ניצחה בווזארי את מריה איבנובה הרוסיה ועלתה לחצי הגמר, שם כאמור גברה על סליה קונקו הצרפתייה שניצחה את יולי מישינר בדרך למפגש הזה.

מישינר בבית הניחומים

יולי מישינר ניצחה בקרב הראשון שלה את מוריה מורייו הדומיניקנית בניקוד של יוקו, ברבע הגמר גברה גם על סליה קונקו, הצרפתייה הצעירה שהיא אלופת העולם ואלופת אירופה לנוער, לה היא הפסידה ביוקו בתום קרב קשה וארוך שנקלע לניקוד זהב. בעקבות זאת, מישינר נשרה לבית הניחומים, שם הפסידה בריתוק למריה איבנובה הרוסיה וסיימה את התחרות.

בגברים, יוסי סימין חתם את ההופעה עם הפסד והדחה כבר בקרב הראשון במשקל של עד 100 ק״ג.