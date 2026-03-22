הרשקו רחוקה ניצחון ממדליה בגראנד סלאם טביליסי

סגנית האלופה האולימפית במשקל הפתוח לנשים, רז הרשקו, רחוקה ניצחון אחד ממדליה בגראנד סלאם טביליסי שנערך היום (ראשון). האם תהיה עוד מדליה לנבחרת הישראלית בג׳ודו?

רז הרשקו, שמתחרה במשקל של מעל 78 ק״ג, ניצחה את רושל נונייז הפורטוגלית בקרב הראשון בווזארי, כך שהעפילה לרבע הגמר. גם בשלב הזה הישראלית המובילה ניצחה בווזארי את מריה איבנובה הרוסיה ועלתה לחצי הגמר. בשלב הבא תתמודד מול סליה קונקו הצרפתייה שניצחה את יולי מישינר בדרך למפגש הזה.

מישינר בבית הניחומים

יולי מישינר ניצחה בקרב הראשון שלה את מוריה מורייו הדומיניקנית בניקוד של יוקו, ברבע הגמר גברה גם על סליה קונקו, הצרפתייה הצעירה שהיא אלופת העולם ואלופת אירופה לנוער, לה היא הפסידה ביוקו בתום קרב קשה וארוך שנקלע לניקוד זהב. בעקבות זאת, מישינר נשרה לבית הניחומים.

בגברים, יוסי סימין חתם את ההופעה עם הפסד והדחה כבר בקרב הראשון במשקל של עד 100 ק״ג.