פיפ"א, המשחקים והנבחרת: שלומי ברזל בראיון

לא מעט נושאים חמים על הסדר היום בכדורגל. הענף בישראל חוזר, גם מועדים לחצאי גמר גביע המדינה נקבעו, התיקים נגד אופ”א של ההתאחדות לכדורגל וגם תוסיפו לכך שיש משחקים של הנבחרת עוד מעט. על כל זאת ועוד עלה לדבר היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ראש מערך ההסברה של ההתאחדות, שלומי ברזל.

שכחתי עוד לשאול אותך בשבוע שעבר. הוצאתם את סגל הנבחרת תוך כדי אזעקה.

”אמרנו איך אנשים יעבירו את הזמן (צוחק)”.

ועדת האתיקה של פיפ”א חיברה דוח על הגזענות בכדורגל הישראלי. יש צד אחד של התלונות של ההתאחדות הפלסטינית, על הקבוצות והקו הירוק, שם פיפ”א זרקה אותם מכל המדרגות. הסיפור הזה נגמר?

”אני לא חושב, אני לא אתפלא אם הפלסטינאים ייקחו את זה ל-CAS. אחרי הניצחון ב-CAS לדעתי זה ייגמר”.

ויש עניין נוסף, יו”ר האגף המשפטי בהתאחדות חשף לנו שפיפ”א מנהלת חקירה נגד הכדורגל הישראלי על גזענות ונקנסו בחצי מיליון שקלים. הדוח היה קשה, האשים את ההתאחדות באי טיפול. היו שם גם דברים הזויים כמו דברים שמכבי נתניה עשתה במהלך המלחמה, והם נכנסו גם במנכ”ל המנהלת לשעבר ניקולס לב על כך שבחשבון הלינקדאין הפרטי שלו הוא שיתף כתבה על המלחמה. והיה סיפור שלם. יש גם דברים נגד בית”ר ומכבי ת”א, תן לנו את המבט שלך.

”אם הייתם מציבים לי בחירה באיזה מהתיקים ייגזר עלינו להפסיד, הייתי לוקח את התיק שבו הפסדנו. התיק הראשון עם הקו הירוק, זה נתיב שממנו ההשעיה היא מאוד קצרה והוא יכול להוליד תסבוכת מדינית מטורפת. אסור היה לנו להפסיד בתיק הזה. בעיניי פיפ”א אמרה פה ‘תפסיקו להציק לנו עם התיק הזה’. יש שם קבוצות לא קיימות בכלל, אם היינו מקבלים שם כרטיס אדום זו הייתה דרמה ענקית”.

“לגבי הגזענות, בואו נהיה מציאותיים, יש במגרשים בארץ ביטויים גזעניים. פיפ”א אמרה שגזענות פסולה בלי קשר ל”תירוצים”, אמרה שאנחנו כמובן מזדהים איתה. המלחמה ומה-7.10 לא מעניין את פיפ”א. מה שחריג במקרה הזה, יכול להיות שזה משחק מלוכלך שנחליט שגם אנחנו נשחק אותו. בדרך כלל שקונסים אותך על גזענות, זה בדרך כלל משקיף מסוים מפיפ”א/אופ”א שרואה למשל שלט גזעני ואתה מקבל קנס. כאן זה מקרה שהתאחדות אחת מתלוננת על התאחדות אחרת. זאת אומרת אני יכול לקום בבוקר ולהחליט שאני מתלונן על ההתאחדות האיראנית. הכרטיס הצהוב שקיבלנו הוא כן אומר לכדורגל הישראלי די, מספיק עם הגועל נפש הזה”.

“נחשוב על להגיש ערעור”

פיפ”א טוענת שיש פה אזלת יד של ההתאחדות ביחס שלה לבית”ר ירושלים, ושההתאחדות לא קידמה את ערכי השלום.

”אני לא יודע איך לתרגם לפיפ”א את המשפט ‘דין לבית”ר ודין לשאר’ (צוחק)”.

תגישו ערעור?

”נחשוב על זה, אנחנו לא יכולים להיות חשופים ככה כל פעם. בסוריה נטבחו עשרות אלפי אנשים והיא לא עמדה לדין על זה. זה משחק מלוכלך שכולם יכולים לשחק אותו. אין דבר שאני נגעל ממנו יותר מאשר גזענות”.

אני הולך קדימה, בהנחה שהליגה תחודש. אמנם אין קהל כרגע, אבל כאשר הוא יחזור אחרי המלחמה, אנחנו נראה סביר להניח את הגזענות חוזרת ובגדול אחרי שהיא הייתה די רגועה אחרי המלחמה כשהקהל הבין שהוא פוגע בקבוצה שלו.

”כאן אני רוצה להיות יותר אופטימי, לאור הקמפיין שלנו ושל הקבוצות. תזכרו שהענישה הוחמרה והרבה דברים מהדוח הזה כבר טופלו, האוהדים גילו הרבה מאוד אחריות וראינו ירידה דרמטית בביטויים של גזענות. אני מאוד מקווה שבנסיבות שבהן אנו פועלים בהם, אנחנו נלמד מזה ויהיו מנגנונים נוספים שבהם נוכל להוכיח לפיפ”א שאנחנו מטפלים בזה ביתר שאת”.

אני חשוב שהם גם צריכים להסתכל על הנבחרת, שמורכבת מכל הרבדים בחברה הישראלית. ההתאחדות סופגת קנס על דברים שלא בהכרח קשורים אליה.

”אלה משחקי ליגה שלא היה בהם משקיף, זה המשחק המלוכלך. הקבוצות גם מלינות על גובה הקנסות וכאן אומרת פיפ”א – אנחנו מצפים להפחתת נקודות, למשחקים ללא קהל, להחמרה הרבה יותר גדולה. למשל, יש עוד נקודה שמדברים עליה, היא רישום הקבוצות לאירופה או קבוצות בכלל”.

“לזכות פיפ”א ואופ”א – הם רוצים כדורגל נקי מפוליטיקה”

איך אתה רואה את מה שנרשם על ניקולס לב?

”אני חושב שגם לב היה זהיר בדברים שלו, אבל הפרשנות של פיפ”א הייתה אחרת לגמרי. מי שמפעיל מדיה חברתית וחושב שזה לא קשור לתפקיד הציבורי שלו, אז הוא טועה”.

לב אמר שההאשמות מופרכות, לא ראויות לתגובה ושפיפ”א בכלל לא פנתה אליו.

”אתם זוכרים שקניקובסקי חגג בהצדעה, וגם זה משהו שחקרו אותו. יאמר לזכות פיפ”א ואופ”א שהם רוצים להשאיר את הכדורגל נקי מפוליטיקה, אך גם את זה חקרו”.

הודעתם על חצאי הגמר בכדורגל. זה שהמשחק בסמי עופר הוא בשבוע אחרי המשחק של מכבי ת”א זה בכוונה כדי שיירגע בצפון?

”אני לא יודע מה הכוונה, רצו לייצר ריווח כלשהו. אני חושב שהניסיון שלנו מקודם נתן לנו לא לקבוע את זה יום אחרי יום”.

יש משהו מיוחד עם הנבחרת לקראת היציאה?

”לא, יוצאים רגיל”.

יש היום דיון על להגביל עוד יותר את היציאות מהארץ, מקווה שייתנו לכם לצאת.

”הבעיה שלנו היא בעיקר עם החזרה, יותר עם נבחרת הנוער והנבחרת הצעירה”.