הרשקו: יצחק אשפיז יכול להיות אימת המשקל שלו

אחרי ההישגים הנאים של הג’ודאים הישראלים בגראנד סלאם טביליסי, כולל מדליות זהב ליצחק אשפיז בן ה-18 ותמנע נלסון לוי, מאמן נבחרת הג’ודו של ישראל שני הרשקו התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על התקופה הנהדרת ומה שעוד מצפה.

צהריים טובים ויום הולדת שמח.

”כן כן, יש גם יום הולדת בתקופה הזו, הרצונות של כולנו הם למקומות אחרים”.

אתה גם מאמן נבחרת הגברים וגם הנשים, מי שאמר שזה גדול עליו, אנחנו רואים שבינתיים הוא מצליח לנהל את העניין ויש עוד הרבה עבודה, אך אשפיז עשה עבודה יפה עם זהב.

”אשפיז שובר כל שיא אפשרי, ראינו את הפוטנציאל שלו מההתחלה והוא היה בולט בצורה ברורה”.

מה מייחד אותו?

”בתוצאות שהוא מביא יש הרבה. יש לו אומץ לב מאוד גדול, ביטחון, פתרונות לכל תרגיל. הוא עובד מאוד מאוד קשה, ג’ודו זה החיים שלו. כל אלה יחד הופכים אותו למה שהוא, זה לא רק המדליות, הוא מאוד בוגר ונותן ביטחון למאמנים”.

יצחק אשפיז (איגוד הג'ודו)

לאן הוא יכול להגיע?

”הוא מתחיל להראות סימנים של להיות אימת המשקל הזה”.

אשפיז עם מדליה בפאריס וגם בטיבלסי, עם זהב לגראנד סלאם, היפנים השוו אותו לאלוף האולימפי פעמיים.

”יש דרך ארוכה עוד, ג’ודו זה ספורט מאוד אכזרי ואתה משלם בו מחיר מלא על שאננות של פחות משנייה. אני בטוח שהוא עוד יביא הישגים משמעותיים, אני מאמין בו שביום נתון הוא יוכל לנצח כל אחד”.

“רז עוד רחוקה מהשיא שלה”

רז הרשקו, שוב מביאה עוד מדליה. נכון שהיא לא התחרתה קבוע בתקופה האחרונה, אך גם מול אלופת עולם לנוער, היא מצליחה לעשות לה תרגיל יפה מאוד ולעשות גמר.

”רז היא יוצאת דופן. לבוא אחרי קמפיין מדהים ולסיים עם מדליה אולימפית, זה מאוד קשה למצוא את המוטיבציה להסתער על עוד קמפיין בכל הכוח. לדעתי היא עוד רחוקה מהשיא שלה, אך אנחנו מתקרבים לשם”.

רז הרשקו (IMAGO)

איפה ענבר לניר?

”ענבר סבלה מפציעה, זה לא פשוט ברמות שלה. אתה לא רוצה לבוא להתחרות ככה. היא חזרה להתאמן והייתה איתנו במחנה אימונים, היא עדיין לא מוכנה לתחרות גראנד סלאם, אני מאמין שהיא תחזור באליפות אירופה. יש לנו סבלנות”.

מה אתם עושים לגבי אליפות אירופה שגם בטיביליסי, נשארים שם?

”התוכנית הייתה לקחת את הנסיעה שלנו ולחלק אותה לשלוש, חלק כבר מעל חודש בחו”ל. זה מאוד קשה ולא פשוט, הראש בארץ עם המשפחה, לפעמים אתה נשאב לחדשות ולאזעקות. אני מאוד גאה בספורטאים ובצוות, זה שהם מצליחים בתנאים האלה זה עוד יותר מעודד אותי”.

כמה הצוות שלך מונה?

“היינו קרוב ל-30 אנשים בחו”ל”.

מי מממן את כל זה?

”הרוב מוציא איגוד הג’ודו, יש ספורטאים שנאלצים לממן חלק מהנסיעות, אבל שמעתי “שמועה” שהסיבה שנתקענו בחו”ל היא בגלל המלחמה ואני רוצה לסמוך על שר הספורט”.