יום ראשון, 22.03.2026 שעה 17:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אוסמו: לא שלם עם חזרת הליגה, אני ממש חרד

שחקן העבר של מכבי חיפה ל"שיחת היום": "מלבנון יש ירי בלי התרעה מקדימה, אבל מבין גם את הצורך לחזור". וגם: החלק שלו בשילובו של גיל אופק במועדון

רפי אוסמו (עמרי שטיין)
רפי אוסמו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה פתחה את השבוע עם סגל חסר במיוחד לאור יציאת שחקנים זרים/מתאזרחים רבים למולדתם כדי לנצל את פגרת הנבחרות לחופשה. כמובן שהירוקים ממתינים לחדשות בדבר חזרת ליגת העל ובינתיים האימונים של ברק בכר מתבססים על שחקנים ישראלים וכאלו מהנוער. בלם העבר, רפי אוסמו, דיבר על חיפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מאז שאתה עזבת, שוערים הופכים להיות מנהלים.
”אני לא הייתי שוער, אך אספר לך לגבי גיל אופק. הוא בחור משכמו ומעלה. אני הגשתי את בקשתי לעזוב שהייתי מנהל קבוצה עם מרקו בלבול, ואז שאלו אותי מי אני חושב שמתאים להחליף ואמרתי רק גיל אופק”.

אז יש לך חלק גדול בזה שגיל שולב במכבי חיפה?
”אפשר להגיד כן, פשוט כשמישהו מזהה אנשים טובים, שלא יפחד להמליץ עליהם. זו ברכה למכבי חיפה”.

גיל אופק (עמרי שטיין)

“לא שלם עם חזרת הליגה”

אז הוא יעשה עבודה טובה במחלקת נוער?
”כן, יש לו אישיות יוצאת מן הכלל וזה מה שצריך במחלקת נוער כשאתה עוסק ים ילדים”.

איך אתה רואה את חזרת הליגה?
”אני גם בתוכנית הקודמת אמרתי שאני חרד לכל הסיפור הזה, לצערנו הרב מקשיבים לנו שם באיראן כשמדברים על חזרת לימודים למשל, ואז בום מקבלים בומבה לפרצוף והולכים אחורה”.

אתה לא שלם עם זה.
”אני לא שלם כי אני צפוני, כשאנחנו מדברים על ירי מלבנון בלי התרעה מקדימה, אני ממש חרד. מבין את הצורך לחזור גם מצד שני”.

