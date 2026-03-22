מאייר נגד דוברת בקרב סגנונות בטורניר המכללות

טורניר המכללות ממשיך לספק מפגשים מסקרנים, ואחד הבולטים שבהם יפגיש בין פרדו שבה משחק עומר מאייר למיאמי שבה משחק נועם דוברת, לקרב על מקום בסיבוב הבא (18:10 שידור ישיר ב-ONE2). מצד אחד הבוילרמייקרס עם יתרון הגודל והסדר, ומנגד ההוריקיינס שמגיעים עם התקפה יעילה ואחוזים גבוהים מהשדה.

פרדו מגיעה להתמודדות עם מאזן של 28 ניצחונות מול 8 הפסדים, כולל 17:7 במסגרת הביג 10. הקבוצה מציגה יציבות מחוץ לקונפרנס עם מאזן של 1:11, ונשענת בין היתר על משחק ריבאונד עם 33 כדורים חוזרים בממוצע למשחק. טריי קאופמן-רן מוביל את הקבוצה בתחום הזה, ומהווה עוגן משמעותי בצבע.

מנגד, מיאמי (8:26) רשמה עונה מרשימה ב-ACC עם מאזן 6:14, ומביאה איתה סגנון משחק שונה לחלוטין. ההוריקיינס מתבססים על משחק התקפה שוטף ואחוזים גבוהים, כמעט 50% מהשדה לאורך העונה. עם זאת, נקודת התורפה שלהם נמצאת בריבאונד ההגנה, שם הם מדורגים רק במקום השביעי בקונפרנס.

הניגוד בין הקבוצות

המאצ’אפ בין הקבוצות מציג ניגוד מעניין: פרדו קולעת 9.4 שלשות בממוצע למשחק, נתון גבוה מהממוצע שמיאמי סופגת, בעוד מיאמי עצמה מציגה יעילות גבוהה יותר בקליעה בהשוואה למה שפרדו רגילה לספוג.

בגזרת הכוכבים, בריידן סמית’ ממשיך להוביל את פרדו עם 14.3 נקודות ו-9 אסיסטים בממוצע, כשהוא מכתיב את הקצב. לצידו, קאופמן נמצא בכושר נהדר עם 16.3 נקודות למשחק ו-64.5% מהשדה בתקופה האחרונה. אצל מיאמי, מאליק רנו בולט עם 19 נקודות ו-6.6 ריבאונדים בממוצע, בעוד טרה דונלדסון מגיע בכושר מצוין עם מעל 18 נקודות למשחק בעשרת המשחקים האחרונים.

מאייר VS דוברת

בגזרה הישראלית עומר מאייר בצד של פרדו עתיד להיות זה שיכנס לנעליים של בריידן סמית’ בעונה הבאה, כשהחיבור בין השניים נראה גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. במשחק מול קווינס, מאייר נתן דקות טובות כשהוא יקווה להמשיך אותן גם מול מיאמי.

ואילו בצד של דוברת, הגארד הישראלי קיבל תפקיד שונה ממה שהתרגל אליו בישראל כשבמכללה שלו הוא לא משחק כרכז אלא יותר כקלע, לצד הרכז, ושם משתמשים במשחק הקליעה שלו יותר מאשר היכולת שלו לנהל את ההתקפה.

על הנייר, פרדו מגיעה כפייבוריטית, אך הפערים אינם גדולים. אם מיאמי תצליח לכפות את הקצב ולנצל את היעילות ההתקפית שלה, היא בהחלט יכולה לאיים על ההגנה של הבוילרמייקרס. מנגד, שליטה של פרדו בריבאונד והכתבת קצב דרך סמית׳ עשויות להכריע את ההתמודדות. כך או כך, מדובר במפגש פתוח ומסקרן, כזה שמתאים בדיוק לרוח של ”מרץ משוגע” – משחק שבו כל פרט קטן יכול לעשות את ההבדל.

בצד השני: מרילנד וגרזון רוצות להגיע לסוויט 16

טורניר המכללות לנשים ממשיך להתחמם, ובמוקד עומד מפגש מסקרן במיוחד בין מרילנד לצפון קרוליינה, שיתמודדו על הכרטיס לשלב שמינית הגמר (18:00 שידור ישיר בערוץ ONE2).

השתיים, שהיו יריבות גדולות בעבר במסגרת ה-ACC, נפגשות שוב הפעם במסגרת הטורניר, כשברקע היסטוריה עשירה של מפגשים גדולים. גרזון הייתה נהדרת בסיבוב הראשון כשקלעה 12 נקודות, היא אחת השחקניות הבולטות במרילנד ובשנה האחרונה שלה במכללות תנסה להוביל את מרילנד כמה שיותר רחוק, רגע לפני שתיבחר בדראפט ה-WNBA.