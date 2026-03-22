כנס לאבטחת משלחות ספורט בחו"ל בעת המלחמה

על רקע המלחמה, כל תחרות בינלאומית הופכת גם זירה ביטחונית והסברתית. הבטחת שלומם של הספורטאים והספורטאיות הישראלים היא משימה לאומית ראשונה במעלה.

במסגרת זו יקיים משרד הספורט ביום שלישי הקרוב כנס מקצועי ייעודי לאבטחת משלחות ספורט בחו"ל, בהשתתפות ארגוני הגג, האיגודים ומרכזי הספורט בארץ.

זוהר: “האחריות שכולם יחזרו בשלום – עלינו”

הכנס ייערך במעמד שר התרבות והספורט מיקי זוהר ומנכ"ל המשרד כפיר כהן, ויתמקד בריענון נהלים חדשים לשנת 2026.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר: "הוצאת משלחות ישראל לחו"ל היא שליחות לאומית על היבטיה הביטחוניים וההסברתיים. מוטלת עלינו האחריות להבטיח שכולם ייצאו להתחרות ויחזרו הביתה בשלום. האבטחה חשובה לא פחות מההישג הספורטיבי, ואני שמח על שיתוף הפעולה מהשטח".