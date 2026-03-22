כנס לאבטחת משלחות ספורט בחו"ל בעת המלחמה

בצל מלחמת "שאגת הארי", משרד התרבות והספורט יקיים כנס מקצועי מיוחד לעדכון נהלי הביטחון לשנת 2026, בהשתתפות שר התרבות והספורט מיקי זוהר

מיקי זוהר (אורן בן חקון)
מיקי זוהר (אורן בן חקון)

על רקע המלחמה, כל תחרות בינלאומית הופכת גם זירה ביטחונית והסברתית. הבטחת שלומם של הספורטאים והספורטאיות הישראלים היא משימה לאומית ראשונה במעלה.

במסגרת זו יקיים משרד הספורט ביום שלישי הקרוב כנס מקצועי ייעודי לאבטחת משלחות ספורט בחו"ל, בהשתתפות ארגוני הגג, האיגודים ומרכזי הספורט בארץ.

זוהר: “האחריות שכולם יחזרו בשלום – עלינו”

הכנס ייערך במעמד שר התרבות והספורט מיקי זוהר ומנכ"ל המשרד כפיר כהן, ויתמקד בריענון נהלים חדשים לשנת 2026. 

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר: "הוצאת משלחות ישראל לחו"ל היא שליחות לאומית על היבטיה הביטחוניים וההסברתיים. מוטלת עלינו האחריות להבטיח שכולם ייצאו להתחרות ויחזרו הביתה בשלום. האבטחה חשובה לא פחות מההישג הספורטיבי, ואני שמח על שיתוף הפעולה מהשטח".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
