הפועל ב"ש לא ממהרת להחזיר את הזרים לישראל

הפועל באר שבע בוחרת בשלב הזה לא למהר עם החזרת הזרים לישראל. במועדון החליטו לוותר על רעיון מחנה האימונים בחו"ל, ובמקום זאת להמשיך בשגרה מפוצלת – חלק מהסגל מתאמן בארץ וחלק בקפריסין.

למרות שבמנהלת הליגה דיברו על חידוש המשחקים כבר במהלך חול המועד פסח, בבאר שבע לא ממהרים לפעול ומחכים לאישור רשמי וסופי. רק לאחר שתתקבל הודעה ברורה על חזרת הליגה, יוחזרו השחקנים הזרים לארץ ויצטרפו לאימונים עם יתר הקבוצה.

הנעדרים השבוע וקאנגווה נגד ארגנטינה

בינתיים, מי שלא יעמוד לרשות הצוות המקצועי בשבוע הקרוב הוא דן ביטון, שמוביל את טבלת הכובשים של הליגה וימשיך להיעדר ללא הגבלת זמן בעקבות הבעיה הרפואית בליבו.

דן ביטון (מרטין גוטדאמק)

אל ביטון יצטרפו שחקני הנבחרת ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן ואליאל פרץ, כשנבחרת זמביה זומנה למשחק אימון בבואנוס איירס בארגנטינה, אבל קינגס קאנגווה לא קיבל זימון עד כה.