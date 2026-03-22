יום ראשון, 22.03.2026 שעה 10:59
כדורגל ישראלי

הפועל ב"ש לא ממהרת להחזיר את הזרים לישראל

המועדון בוחר כרגע להמשיך בשגרה מפוצלת ולוותר על מחנה האימון בחו"ל, לצד המתנה לאישור רשמי על חידוש הליגה. קאנגווה טרם זומן למשחק מול ארגנטינה

|
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
הפועל באר שבע בוחרת בשלב הזה לא למהר עם החזרת הזרים לישראל. במועדון החליטו לוותר על רעיון מחנה האימונים בחו"ל, ובמקום זאת להמשיך בשגרה מפוצלת – חלק מהסגל מתאמן בארץ וחלק בקפריסין.

למרות שבמנהלת הליגה דיברו על חידוש המשחקים כבר במהלך חול המועד פסח, בבאר שבע לא ממהרים לפעול ומחכים לאישור רשמי וסופי. רק לאחר שתתקבל הודעה ברורה על חזרת הליגה, יוחזרו השחקנים הזרים לארץ ויצטרפו לאימונים עם יתר הקבוצה.

הנעדרים השבוע וקאנגווה נגד ארגנטינה

בינתיים, מי שלא יעמוד לרשות הצוות המקצועי בשבוע הקרוב הוא דן ביטון, שמוביל את טבלת הכובשים של הליגה וימשיך להיעדר ללא הגבלת זמן בעקבות הבעיה הרפואית בליבו.

דן ביטון (מרטין גוטדאמק)

אל ביטון יצטרפו שחקני הנבחרת ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן ואליאל פרץ, כשנבחרת זמביה זומנה למשחק אימון בבואנוס איירס בארגנטינה, אבל קינגס קאנגווה לא קיבל זימון עד כה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
