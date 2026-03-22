מערכת ONE
22/03/2026 22:00
ויניסיוס ומרקוס יורנטה במרדף (IMAGO)
במסגרת הליגה הספרדית המפגש הזה קורה פעמיים בעונה, כשהערב (ראשון) הוא לוהט וחשוב מתמיד. בשעה זו, ריאל מדריד מארחת את אתלטיקו מדריד לדרבי הגדול של בירת ספרד במסגרת המחזור ה-29, למשחק אדיר בסנטיאגו ברנבאו עם משמעות עצומה הרבה יותר מהכבוד על העיר.
הבלאנקוס כבר זמן מה מנסים לשכנע שהמשבר מאחוריהם, כשאלברו ארבלואה עושה רושם כי הוא בינתיים יכול להצעיד את הקבוצה למקומות הנכונים. העפלה לרבע גמר ליגת האלופות על חשבונה של מנצ’סטר סיטי, עוד קודם לכן הדחה של בנפיקה וניצחונות על אלצ’ה, סלטה ויגו וחטאפה בזירה המקומית – זה הרקורד המרשים איתו הלבנים הגיעו להתמודדות, במטרה להמשיך לרדוף אחרי ברצלונה.
מנגד, התוצאות של הקולצ’ונרוס, שמכוונים לשוב למקום השלישי, עשויות להטעות, אך גם הם מציגים יכולת טובה לאחרונה ונראה כי ישנה חדות מקסימלית ברגעי המאני טיים של העונה. הפסד 3:2 לטוטנהאם בגומלין שמינית גמר הצ’מפיונס לא מנע מהם העפלה, כמו גם הפסד 3:0 לברצלונה בגומלין חצי גמר הגביע, כשבתווך החבורה של דייגו סימאונה השיגה 2:3 על ריאל סוסיאדד ו-0:1 על חטאפה.
המפגש האחרון בין הקבוצות היה בינואר, בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, אז הצד הלבן יצא עם ידו על העליונה בזכות 1:2. בסיבוב הראשון בלה ליגה, אי שם בחודש ספטמבר, זה נגמר עם 2:5 מהדהד לאתלטי לעיני הקהל במרטופוליטנו. באופן כללי, המאזן ההיסטורי עם ריאל שמחזיקה ב-124 ניצחונות לעומת 60 של הרוחיבלאנקוס, אך הלבנים לא גברו על סימאונה וחניכיו בליגה מאז 2022/23.
מחצית שניה
'57
- האחרון לפנות את מקומו הוא אדמולה לוקמן, כובש השער של הקולצ'ונרוס. נאוהל מולינה עלה לסייע לחבריו
'57
- גם אנטואן גריזמן הוחלף כשאלכסנדר סורלות' נכנס אל כר הדשא
'57
- דייגו סימאונה החליט להגיב מיידית ולבצע חילוף משולש כשג'וני קרדוסו יצא, בעוד שניקו גונסאלס עלה במקומו
'55
- שער! ריאל מדריד הפכה את התוצאה ועלתה ל-1:2: פדריקו ואלוורדה נמצא בכושר אדיר, וגם הפעם זה בא לידי ביטוי כשהצליח לנצל טעות בהגנה מצד חוסה מריה חימנס ומתיאו רוג'רי ולשחרר בעיטה חדה לפינה הרחוקה כדי לתת את היתרון לצד הלבן בעיר
'52
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: ויניסיוס ניגש אל הנקודה הלבנה, זרק את מוסו לצד אחד ושחרר פצצה אדירה לרשת שלו כדי לאזן את התוצאה. הדרבי נפתח מחדש
'51
- פנדל לריאל מדריד! דויד האנצקו הכשיל את ברהים דיאס בתוך הרחבה, השופט לא התלבט והצביע ישר על הנקודה הלבנה
'46
- חילוף ראשון עם פתיחת המחצית השנייה כשרובין לה נורמן לא שב עם שחקני אתלטיקו מדריד לדשא. חוסה מריה חימנס החליף אותו
מחצית ראשונה
'44
- גולר מצא את עצמו באגף הימני וחתך משם למרכז כשניסה לבעוט מקצה הרחבה אל השער אבל גם הוא נעצר על ידי מוסו. השוער לא הדף את הניסיון בצורה טובה, אבל למזלו דויד האנצקו היה שם כדי להקדים את שחקני ההתקפה הלבנים ולהרחיק את הכדור
'42
- אחרי מספר דקות של הלם, קרבחאל הצליח למצוא את הראש של אורליאן טשואמני, שהצטרף מקו שני לרחבה, אבל הצרפתי נגח החוצה
'36
- מתיאו רוג'רי הכשיל את פדריקו ואלוורדה וקיבל גם כן את הכרטיס הצהוב
'33
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: הקולצ'ונרוס הענישו את הבלאנקוס! קרדוסו מסר לאדמולה לוקמן, שמשך אליו את אנטוניו רודיגר וקרבחאל. מתיאו רוג'רי עקף אותו באגף וקיבל את הכדור. המגן הכניס רוחב אל עבר ג'וליאנו סימאונה, שעם העקב הוריד ללוקמן והניגרי העניק את היתרון החשוב בדרבי לאורחת
'28
- ויניסיוס גלגל את הכדור אל עבר ואלוורדה, שניסה לנצל את העובדה שהחומה נפתחה מהמצב הנייח כדי לבעוט בין השחקנים, אבל המצב פגע ברגל של אחד מהם והתגלגל לאט אל עבר השער של מוסו, שהגיב בזמן וקלט
'27
- ג'וני קרדוסו הכשיל מאחור את ויניסיוס וספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, שיגרום לו להחמיץ את ברצלונה במחזור הבא
'22
- סימאונה עצר את ויניסיוס! קרן הוגבהה לרחבה ומצאה את הברזילאי, שבעת שהוא נפל הוא ניסה לבעוט אבל פגש את הגוף של הבן של מאמן אתלטיקו, ג'וליאנו, שמנע מהכדור לעבור אותו ולחדור אל הרשת
'18
- מרקוס יורנטה עדיין כאוב מהפגיעה בראשו אחרי שנפל בניסיון האחרון שלו לכבוש וירד מהמגרש לקבל טיפול
'13
- דני קרבחאל השתלט על מסירה לעברו בצורה יפה והגביה לצד השני, שם המתין ארדה גולר שניסה לכבוש בוולה אבל שלח את הכדור סנטימטרים ספורים ליד הקורה של הרוחיבלאנקוס
'10
- אי אפשר למצמץ כשגם בצד השני היו יכולים לעלות ליתרון! אנטואן גריזמן הותיר את מרקוס יורנטה מול אנדריי לונין אחרי שהמגן ביצע עקיפה ונותר פנוי ברחבה, אבל השוער של הבלאנקוס שלח יד, הדף את הכדור לקרקע ועצר אותו לפני שהוא הספיק להתגלגל לרשת
'9
- פדריקו ואלוורדה עם החמצה גדולה! הקשר שרף את הדשא בריצה שלו אל עבר הכדור, הקדים את כל שחקני ההגנה ונותר באחד על אחד מול מוסו מזווית לא פשוטה, משם בעט אבל פגש את העמוד
'7
- אדמולה לוקמן הצליח להשתחל בין הצד הימני של הגנת ריאל וספק הופל ברחבה אבל אנטואן גריזמן לא השאיר מקום לספק לבדוק כשהגיע ראשון לכדור התועה אבל בעט החוצה
'3
- פתיחה סוחפת לריאל מדריד כשוויניסיוס דהר לאורך הקו שמאלי וספק הוכשל קצת לפני הרחבה. השופט נתן יתרון ומסירה ששוחררה אחורה הגיעה לדני קרבחאל, שבעט אל עבר חואן מוסו, שהיה ערני והדף
'1
- השופט חוסה לואיס מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תשיג את השליטה בעיר מדריד, ריאל או אתלטיקו?