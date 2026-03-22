יום ראשון, 22.03.2026 שעה 23:31
יום ראשון, 22/03/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 29
אתלטיקו מדריד
דקה 71
2 2
שופט: חוסה לואיס מונטרו
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20
הרכבים וציונים
 
 
ויניסיוס ומרקוס יורנטה במרדף (IMAGO)
במסגרת הליגה הספרדית המפגש הזה קורה פעמיים בעונה, כשהערב (ראשון) הוא לוהט וחשוב מתמיד. בשעה זו, ריאל מדריד מארחת את אתלטיקו מדריד לדרבי הגדול של בירת ספרד במסגרת המחזור ה-29, למשחק אדיר בסנטיאגו ברנבאו עם משמעות עצומה הרבה יותר מהכבוד על העיר.

הבלאנקוס כבר זמן מה מנסים לשכנע שהמשבר מאחוריהם, כשאלברו ארבלואה עושה רושם כי הוא בינתיים יכול להצעיד את הקבוצה למקומות הנכונים. העפלה לרבע גמר ליגת האלופות על חשבונה של מנצ’סטר סיטי, עוד קודם לכן הדחה של בנפיקה וניצחונות על אלצ’ה, סלטה ויגו וחטאפה בזירה המקומית – זה הרקורד המרשים איתו הלבנים הגיעו להתמודדות, במטרה להמשיך לרדוף אחרי ברצלונה.

מנגד, התוצאות של הקולצ’ונרוס, שמכוונים לשוב למקום השלישי, עשויות להטעות, אך גם הם מציגים יכולת טובה לאחרונה ונראה כי ישנה חדות מקסימלית ברגעי המאני טיים של העונה. הפסד 3:2 לטוטנהאם בגומלין שמינית גמר הצ’מפיונס לא מנע מהם העפלה, כמו גם הפסד 3:0 לברצלונה בגומלין חצי גמר הגביע, כשבתווך החבורה של דייגו סימאונה השיגה 2:3 על ריאל סוסיאדד ו-0:1 על חטאפה.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בינואר, בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, אז הצד הלבן יצא עם ידו על העליונה בזכות 1:2. בסיבוב הראשון בלה ליגה, אי שם בחודש ספטמבר, זה נגמר עם 2:5 מהדהד לאתלטי לעיני הקהל במרטופוליטנו. באופן כללי, המאזן ההיסטורי עם ריאל שמחזיקה ב-124 ניצחונות לעומת 60 של הרוחיבלאנקוס, אך הלבנים לא גברו על סימאונה וחניכיו בליגה מאז 2022/23.

מחצית שניה
  • '57
  • חילוף
  • האחרון לפנות את מקומו הוא אדמולה לוקמן, כובש השער של הקולצ'ונרוס. נאוהל מולינה עלה לסייע לחבריו
  • '57
  • חילוף
  • גם אנטואן גריזמן הוחלף כשאלכסנדר סורלות' נכנס אל כר הדשא
  • '57
  • חילוף
  • דייגו סימאונה החליט להגיב מיידית ולבצע חילוף משולש כשג'וני קרדוסו יצא, בעוד שניקו גונסאלס עלה במקומו
  • '55
  • שער
  • שער! ריאל מדריד הפכה את התוצאה ועלתה ל-1:2: פדריקו ואלוורדה נמצא בכושר אדיר, וגם הפעם זה בא לידי ביטוי כשהצליח לנצל טעות בהגנה מצד חוסה מריה חימנס ומתיאו רוג'רי ולשחרר בעיטה חדה לפינה הרחוקה כדי לתת את היתרון לצד הלבן בעיר
ויניסיוס מקפיץ את הסנטיאגו ברנבאו (רויטרס)
ויניסיוס ממהר עם הכדור למרכז המגרש (רויטרס)
ויניסיוס בועט את הפנדל (רויטרס)
  • '52
  • שער בפנדל
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: ויניסיוס ניגש אל הנקודה הלבנה, זרק את מוסו לצד אחד ושחרר פצצה אדירה לרשת שלו כדי לאזן את התוצאה. הדרבי נפתח מחדש
  • '51
  • החלטת שופט
  • פנדל לריאל מדריד! דויד האנצקו הכשיל את ברהים דיאס בתוך הרחבה, השופט לא התלבט והצביע ישר על הנקודה הלבנה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון עם פתיחת המחצית השנייה כשרובין לה נורמן לא שב עם שחקני אתלטיקו מדריד לדשא. חוסה מריה חימנס החליף אותו
מחצית ראשונה
ארדה גולר תופס את הפנים (IMAGO)
  • '44
  • החמצה
  • גולר מצא את עצמו באגף הימני וחתך משם למרכז כשניסה לבעוט מקצה הרחבה אל השער אבל גם הוא נעצר על ידי מוסו. השוער לא הדף את הניסיון בצורה טובה, אבל למזלו דויד האנצקו היה שם כדי להקדים את שחקני ההתקפה הלבנים ולהרחיק את הכדור
  • '42
  • החמצה
  • אחרי מספר דקות של הלם, קרבחאל הצליח למצוא את הראש של אורליאן טשואמני, שהצטרף מקו שני לרחבה, אבל הצרפתי נגח החוצה
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • מתיאו רוג'רי הכשיל את פדריקו ואלוורדה וקיבל גם כן את הכרטיס הצהוב
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים עם אדמולה לוקמן (רויטרס)
אדמולה לוקמן חוגג עם המבשל ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)
אדמולה לוקמן כובש (רויטרס)
  • '33
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: הקולצ'ונרוס הענישו את הבלאנקוס! קרדוסו מסר לאדמולה לוקמן, שמשך אליו את אנטוניו רודיגר וקרבחאל. מתיאו רוג'רי עקף אותו באגף וקיבל את הכדור. המגן הכניס רוחב אל עבר ג'וליאנו סימאונה, שעם העקב הוריד ללוקמן והניגרי העניק את היתרון החשוב בדרבי לאורחת
  • '28
  • החמצה
  • ויניסיוס גלגל את הכדור אל עבר ואלוורדה, שניסה לנצל את העובדה שהחומה נפתחה מהמצב הנייח כדי לבעוט בין השחקנים, אבל המצב פגע ברגל של אחד מהם והתגלגל לאט אל עבר השער של מוסו, שהגיב בזמן וקלט
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • ג'וני קרדוסו הכשיל מאחור את ויניסיוס וספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, שיגרום לו להחמיץ את ברצלונה במחזור הבא
ג'וליאנו סימאונה עוצר את הניסיון של ויניסיוס מהקו (רויטרס)
  • '22
  • החמצה
  • סימאונה עצר את ויניסיוס! קרן הוגבהה לרחבה ומצאה את הברזילאי, שבעת שהוא נפל הוא ניסה לבעוט אבל פגש את הגוף של הבן של מאמן אתלטיקו, ג'וליאנו, שמנע מהכדור לעבור אותו ולחדור אל הרשת
מרקוס יורנטה תופס את הראש (רויטרס)
  • '18
  • פציעה
  • מרקוס יורנטה עדיין כאוב מהפגיעה בראשו אחרי שנפל בניסיון האחרון שלו לכבוש וירד מהמגרש לקבל טיפול
  • '13
  • החמצה
  • דני קרבחאל השתלט על מסירה לעברו בצורה יפה והגביה לצד השני, שם המתין ארדה גולר שניסה לכבוש בוולה אבל שלח את הכדור סנטימטרים ספורים ליד הקורה של הרוחיבלאנקוס
מרקוס יורנטה מנסה לכבוש (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • אי אפשר למצמץ כשגם בצד השני היו יכולים לעלות ליתרון! אנטואן גריזמן הותיר את מרקוס יורנטה מול אנדריי לונין אחרי שהמגן ביצע עקיפה ונותר פנוי ברחבה, אבל השוער של הבלאנקוס שלח יד, הדף את הכדור לקרקע ועצר אותו לפני שהוא הספיק להתגלגל לרשת
  • '9
  • החמצה
  • פדריקו ואלוורדה עם החמצה גדולה! הקשר שרף את הדשא בריצה שלו אל עבר הכדור, הקדים את כל שחקני ההגנה ונותר באחד על אחד מול מוסו מזווית לא פשוטה, משם בעט אבל פגש את העמוד
ג'וני קרדוסו עוקב אחרי צעדיו של טיאגו פיטארץ' (IMAGO)
  • '7
  • החמצה
  • אדמולה לוקמן הצליח להשתחל בין הצד הימני של הגנת ריאל וספק הופל ברחבה אבל אנטואן גריזמן לא השאיר מקום לספק לבדוק כשהגיע ראשון לכדור התועה אבל בעט החוצה
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה סוחפת לריאל מדריד כשוויניסיוס דהר לאורך הקו שמאלי וספק הוכשל קצת לפני הרחבה. השופט נתן יתרון ומסירה ששוחררה אחורה הגיעה לדני קרבחאל, שבעט אל עבר חואן מוסו, שהיה ערני והדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תשיג את השליטה בעיר מדריד, ריאל או אתלטיקו?
שחקני אתלטיקו מדריד בתמונה קבוצתית (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד מצטלמים לפני המשחק (IMAGO)
ג'וליאנו סימאונה מאפס את הרגל. יעזור לאביו להשיג ניצחון שני בדרבי העונה? (IMAGO)
ויניסיוס. יתעלה ברגע האמת? (IMAGO)
חואן מוסו מתמתח. גם באתלטיקו מדריד יעלה בין הקורות שוער המשנה (IMAGO)
אנדריי לונין. השוער השני של ריאל מדריד ישמור על רשת נקייה? (IMAGO)
