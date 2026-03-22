ויניסיוס ומרקוס יורנטה במרדף (IMAGO)

במסגרת הליגה הספרדית המפגש הזה קורה פעמיים בעונה, כשהערב (ראשון) הוא לוהט וחשוב מתמיד. בשעה זו, ריאל מדריד מארחת את אתלטיקו מדריד לדרבי הגדול של בירת ספרד במסגרת המחזור ה-29, למשחק אדיר בסנטיאגו ברנבאו עם משמעות עצומה הרבה יותר מהכבוד על העיר.

הבלאנקוס כבר זמן מה מנסים לשכנע שהמשבר מאחוריהם, כשאלברו ארבלואה עושה רושם כי הוא בינתיים יכול להצעיד את הקבוצה למקומות הנכונים. העפלה לרבע גמר ליגת האלופות על חשבונה של מנצ’סטר סיטי, עוד קודם לכן הדחה של בנפיקה וניצחונות על אלצ’ה, סלטה ויגו וחטאפה בזירה המקומית – זה הרקורד המרשים איתו הלבנים הגיעו להתמודדות, במטרה להמשיך לרדוף אחרי ברצלונה.

מנגד, התוצאות של הקולצ’ונרוס, שמכוונים לשוב למקום השלישי, עשויות להטעות, אך גם הם מציגים יכולת טובה לאחרונה ונראה כי ישנה חדות מקסימלית ברגעי המאני טיים של העונה. הפסד 3:2 לטוטנהאם בגומלין שמינית גמר הצ’מפיונס לא מנע מהם העפלה, כמו גם הפסד 3:0 לברצלונה בגומלין חצי גמר הגביע, כשבתווך החבורה של דייגו סימאונה השיגה 2:3 על ריאל סוסיאדד ו-0:1 על חטאפה.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בינואר, בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, אז הצד הלבן יצא עם ידו על העליונה בזכות 1:2. בסיבוב הראשון בלה ליגה, אי שם בחודש ספטמבר, זה נגמר עם 2:5 מהדהד לאתלטי לעיני הקהל במרטופוליטנו. באופן כללי, המאזן ההיסטורי עם ריאל שמחזיקה ב-124 ניצחונות לעומת 60 של הרוחיבלאנקוס, אך הלבנים לא גברו על סימאונה וחניכיו בליגה מאז 2022/23.