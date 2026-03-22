יום ראשון, 22.03.2026 שעה 10:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3234-2828ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

אחרי דבריו של ארבלואה: תפנית בעתיד רודיגר

הדברים של מאמן ריאל מדריד עליו ("הייתי מציב פסל שלו בחצר שלי") מרמזים על עמדת המועדון בנוגע להארכת חוזה עתידית. הבעיות שלו בברך כבר מאחוריו

רודיגר עם ויניסיוס (IMAGO)
רודיגר עם ויניסיוס (IMAGO)

ההתבטאויות של אלברו ארבלואה לגבי מצבו של אנטוניו רודיגר, שבהן אף אמר כי היה מציב פסל שלו בחצר, מדגימות היטב עד כמה השתנתה הסיטואציה של הבלם הגרמני בריאל מדריד. דבריו של המאמן משקפים את עמדת המועדון לגבי התרומה שעוד יכול להעניק הבלם בן ה-33. חוזהו מסתיים ביוני הקרוב והעתיד שלו עדיין לא סגור, אך בעוד שלפני מספר חודשים הסיכוי שיישאר לא היה גבוה, לאחר שפתר את בעיות הברך שלו, הכל השתנה. כעת, הארכת חוזה כבר נראית כאפשרות ממשית.

"הוא שחקן שמאז היום הראשון שהגעתי רק העמיד את עצמו לרשות הצוות המקצועי", אמר ארבלואה בביטחון. "אני זוכר היטב שהוא ישב איתי ואמר: 'מאמן, אני אהיה כאן במרץ, כשיגיעו הרגעים הקשים אהיה מוכן'. והוא אכן היה כזה. למזלנו, הטיפול שעבר עם ניקו (מיחיץ’) בלונדון עבד בדיוק כפי שצריך. הוא דוגמה לכל שחקן צעיר. ואני מקווה שאוהדי ריאל מדריד מבינים כמה מזל יש לנו שהוא במועדון".

זריקות בברך הספיקו כדי למנוע הצטברות נוזלים לאחר משחקים, ובעקבות כך נעלמו הכאבים החזקים והדלקות. רודיגר החליט לטוס ללונדון בעקבות המלצות של שחקנים נוספים שעברו שם טיפולים דומים, כאשר כל התהליך היה בפיקוח ריאל מדריד וד"ר מיחיץ’. הוא הרגיש כי התקופה שלאחר הסופר קאפ בסעודיה הייתה המתאימה ביותר לכך, טיפול שכלל יום אחד בלונדון ולאחריו מספר שבועות של מנוחה מלאה.

אנטוניו רודיגר (IMAGO)אנטוניו רודיגר (IMAGO)

דוגמה לכולם

במועדון מעריכים מאוד את הגישה של רודיגר בחודשים האחרונים, לאחר ששיחק חלק גדול מהעונה שעברה למרות כאבים עזים. הוא נאלץ לקחת משככי כאבים לפני כל אימון כדי לעמוד בעומס. בגמר גביע המלך מול ברצלונה בלה קרטוחה הגוף שלו כבר קרס, ובהמשך עבר ניתוח ארתרוסקופיה. הוא המשיך לדחוף את עצמו גם כדי לעזור בגביע העולם למועדונים וגם לאורך העונה כדי לתמוך בצ'אבי אלונסו. אך ההחלטה לעצור ולטוס ללונדון, במקביל להגעת ארבלואה ובהסכמה איתו, הייתה נקודת מפנה.

ההוכחה לכך שרודיגר התגבר על הבעיות היא העובדה שמול אתלטיקו הוא צפוי לשחק את משחקו השביעי ברציפות. למעשה, הוא פתח ב-9 מתוך 10 המשחקים האחרונים והשלים 90 דקות ב-8 מהם. כעת הכל תלוי בהחלטה של ריאל מדריד האם לקדם את סוגיית הארכת החוזה.

כל שער קצפת אבל גולר היה הדובדבן

השחקן עצמו מעוניין מאוד להישאר עונה נוספת בריאל מדריד, שם הוא מגשים חלום. הוא קרוב מתמיד להשתתפות במונדיאל, אם כי הופעתם של ג’ונתן טה ושל ניקו שלוטרבק מפחיתה את סיכוייו להיות שחקן הרכב קבוע. רודיגר הציב לעצמו מטרה כפולה לאחר הטיפול בלונדון: להגיע לשיאו לחלק האחרון של העונה עם ריאל מדריד ולהציג יכולת טובה במונדיאל. לאחר מכן, הארכת חוזה עם המועדון עשויה להגיע באופן טבעי.

