יום ראשון, 22.03.2026 שעה 16:13
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3234-2828ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ברנאל ולבנדובסקי בהרכב ברצלונה מול ראיו

הקטלונים יארחו את הקבוצה מפרברי מדריד ב-15:00 (חי בערוץ ONE), לאמין ימאל וראפיניה בהתקפה, פרמין בקישור, מרטין וקאנסלו בהגנה. לחצו להרכב המלא

מארק ברנאל (IMAGO)
מארק ברנאל (IMAGO)

ברצלונה תגיע למפגש מול ראיו וייקאנו עם ביטחון גבוה במיוחד, לאחר הצגה מרשימה באירופה, ותנסה להמשיך את המאזן המושלם שלה במשחקי הבית בליגה. הקטלונים רוצים לצאת לפגרת הנבחרות כשהם בפסגה ובמומנטום שיא, כשהם יודעים שניצחון עשוי להגדיל את הפער בצמרת. שתי הקבוצות תיפגשנה היום (ראשון, 15:00 בערוץ ONE) במסגרת המחזור ה-29 בלה ליגה, במשחק שמבטיח להיות מעניין בין קבוצה בכושר שיא לבין יריבה עיקשת שלא מוותרת בקלות.

הרכב ברצלונה: ז'ואן גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג'רארד מרטין, ז'ואאו קאנסלו, מארק ברנאל, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

ברצלונה נמצאת בכושר יוצא מן הכלל, עם 6 ניצחונות ו-24 שערים ב-7 המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הקבוצה של האנזי פליק הביסה 2:7 את ניוקאסל והעבירה מסר ברור לכל אירופה. בליגה, הקטלונים ניצחו את כל 14 משחקי הבית שלהם העונה, עם ממוצע של 3.29 שערים למשחק, נתון שממחיש עד כמה הם דומיננטיים בקאמפ נואו ולפני כן במונז’ואיק. בנוסף, הם כבשו בשתי המחציות ב-12 מתוך 14 משחקי הבית, נתון שמדגיש את העוצמה ההתקפית שלהם.

מנגד, ראיו וייקאנו מגיעה לאחר תקופה יציבה יחסית, עם רצף של 6 משחקים ללא הפסד בליגה. הקבוצה הצליחה לחלץ 1:1 מול לבאנטה למרות ששיחקה עם 10 שחקנים כמעט מחצית שלמה, והעפילה לרבע גמר הקונפרנס ליג למרות הפסד 1:0 לסמסונספור. עם זאת, בחוץ היא מתקשה מאוד, כאשר לא ניצחה ב-8 משחקי החוץ האחרונים בליגה. מנגד, היא כן מצליחה לכבוש בעקביות, עם שערים בכל אחד מ-8 המשחקים האחרונים.

במפגשים הישירים, מדובר ביריבה שעושה לברצלונה לא מעט צרות. מאז עונת 2021/22, הקטלונים לא הצליחו לנצח את ראיו יותר מכל יריבה אחרת, עם 3 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים. עם זאת, ראיו לא כבשה בשלושת משחקי החוץ האחרונים בין הקבוצות. ברצלונה ספגה ב-9 מתוך 13 המשחקים האחרונים שלה, בעוד ראיו היא הקבוצה היחידה בליגה שלא ספגה יותר משער אחד לפני המחצית. ראפיניה מגיע בכושר אדיר עם 5 שערים ב-2 משחקים, בעוד אלברו גארסיה נוטה להכריע משחקים בדקות המאוחרות מנגד.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
