יום ראשון, 22.03.2026 שעה 23:29
נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
54%7785-785568אורלנדו מג'יק
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8482-776269וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
60%8257-827472לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
56%7746-786670פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

רבע 1, 02:19: דנבר - פורטלנד 33:36

NBA: קצב לא נורמלי כששתי הקבוצות לא מפסיקות לצלוף שלשות ומגיעות לסקור גבוה במיוחד כבר בפתיחה. דני פתח חד מאוד כשהוא גם מרבה לחלק אסיסטים

דני אבדיה מטביע (רויטרס)
פורטלנד ודני אבדיה מתארחים בשעה זו אצל דנבר למשחק משמעותי במאבקי המיקום במערב, כששתי הקבוצות הגיעו בכושר טוב ועם מטרות ברורות לקראת הישורת האחרונה של העונה הסדירה. הבלייזרס נאבקים על המקום השמיני במערב, בעוד שהנאגטס ממשיכים לרדוף אחרי יתרון ביתיות בפלייאוף הצפוף.

פורטלנד הגיעה לאחר שלושה ניצחונות רצופים במסע החוץ שלה, כולל 104:108 חשוב על מינסוטה, שהעלה אותה למקום התשיעי במערב. הקבוצה במאזן 36:35 ונאבקת ישירות מול לוס אנג’לס קליפרס וגולדן סטייט על מיקום טוב לפליי אין, כשפיניקס נראית יציבה במקום השביעי.

אבדיה שמציג עונה נהדרת, מעמיד ממוצעים של 24.2 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק. הכוכב הישראלי גם בלט מול דנבר במפגשים הקודמים עם 19 נקודות ו-8.5 אסיסטים בממוצע, בעוד שקבוצתו עדיין חסרה את שיידון שארפ הפצוע.

דנבר, מנגד, מגיעה לאחר ניצחון 115:121 על טורונטו וממשיכה במאבק על המקום הרביעי במערב. הנאגטס נהנים מיתרון בשוברי שוויון מול חלק מהיריבות, אך מחפשים יציבות, במיוחד לאור השינויים ברוטציה בעקבות פציעות. ניקולה יוקיץ’ ממשיך להעמיד מספרים של טריפל-דאבל עם 28.1 נקודות, 12.6 ריבאונדים ו-10.5 אסיסטים בממוצע, אך גם רשם עלייה באיבודים מאז חזרתו מהפציעה.

רבע ראשון

חמישיית דנבר נאגטס: ג’מאל מארי, כריסטיאן בראון, קאם ג’ונסון, ארון גורדון וניקולה יוקיץ’.

חמישיית פורטלנד טרייל בלייזרס: ג’רו הולידיי, דני אבדיה, סידי סיסוקו, טומאני קמארה ודונבון קלינגן.

איזו פתיחה התקפית אדירה קיבלנו, כשדונבון קלינגן צלף שתי שלשות עבור הבלייזרס, אבל ג’מאל מארי עלה חד אפילו יותר ו-7 נקודות שלו גרמו לטיאגו ספליטר להזעיק פסק זמן. הקצב המטורף נמשך לו כשקיבלנו 13:20 לטובת הנאגטס אחרי בסך הכל 4 דקות של כדורסל בלבד, כשמארי המשיך בשלו, בעוד שקאם ג’ונסון נכנס גם הוא לעניינים. דני אבדיה היה פחות בענייני הקליעה בפתיחה, אך זה לא הפריע לו לחלק ארבעה אסיסטים נהדרים. הטירוף באולם בדנבר לא עצר ושתי הקבוצות פשוט לא פספסו, כשדני אבדיה התחיל לזרוק ונכנס לעניינים עם 7 נקודות שלו שקבעו סקור חריג של 31:31 אחרי 7 דקות.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */