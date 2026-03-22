רבע 1, 02:19: דנבר - פורטלנד 33:36

פורטלנד ודני אבדיה מתארחים בשעה זו אצל דנבר למשחק משמעותי במאבקי המיקום במערב, כששתי הקבוצות הגיעו בכושר טוב ועם מטרות ברורות לקראת הישורת האחרונה של העונה הסדירה. הבלייזרס נאבקים על המקום השמיני במערב, בעוד שהנאגטס ממשיכים לרדוף אחרי יתרון ביתיות בפלייאוף הצפוף.

פורטלנד הגיעה לאחר שלושה ניצחונות רצופים במסע החוץ שלה, כולל 104:108 חשוב על מינסוטה, שהעלה אותה למקום התשיעי במערב. הקבוצה במאזן 36:35 ונאבקת ישירות מול לוס אנג’לס קליפרס וגולדן סטייט על מיקום טוב לפליי אין, כשפיניקס נראית יציבה במקום השביעי.

אבדיה שמציג עונה נהדרת, מעמיד ממוצעים של 24.2 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק. הכוכב הישראלי גם בלט מול דנבר במפגשים הקודמים עם 19 נקודות ו-8.5 אסיסטים בממוצע, בעוד שקבוצתו עדיין חסרה את שיידון שארפ הפצוע.

דנבר, מנגד, מגיעה לאחר ניצחון 115:121 על טורונטו וממשיכה במאבק על המקום הרביעי במערב. הנאגטס נהנים מיתרון בשוברי שוויון מול חלק מהיריבות, אך מחפשים יציבות, במיוחד לאור השינויים ברוטציה בעקבות פציעות. ניקולה יוקיץ’ ממשיך להעמיד מספרים של טריפל-דאבל עם 28.1 נקודות, 12.6 ריבאונדים ו-10.5 אסיסטים בממוצע, אך גם רשם עלייה באיבודים מאז חזרתו מהפציעה.

רבע ראשון

חמישיית דנבר נאגטס: ג’מאל מארי, כריסטיאן בראון, קאם ג’ונסון, ארון גורדון וניקולה יוקיץ’.

חמישיית פורטלנד טרייל בלייזרס: ג’רו הולידיי, דני אבדיה, סידי סיסוקו, טומאני קמארה ודונבון קלינגן.

איזו פתיחה התקפית אדירה קיבלנו, כשדונבון קלינגן צלף שתי שלשות עבור הבלייזרס, אבל ג’מאל מארי עלה חד אפילו יותר ו-7 נקודות שלו גרמו לטיאגו ספליטר להזעיק פסק זמן. הקצב המטורף נמשך לו כשקיבלנו 13:20 לטובת הנאגטס אחרי בסך הכל 4 דקות של כדורסל בלבד, כשמארי המשיך בשלו, בעוד שקאם ג’ונסון נכנס גם הוא לעניינים. דני אבדיה היה פחות בענייני הקליעה בפתיחה, אך זה לא הפריע לו לחלק ארבעה אסיסטים נהדרים. הטירוף באולם בדנבר לא עצר ושתי הקבוצות פשוט לא פספסו, כשדני אבדיה התחיל לזרוק ונכנס לעניינים עם 7 נקודות שלו שקבעו סקור חריג של 31:31 אחרי 7 דקות.