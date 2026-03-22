דאבל דאבל לאבדיה, פורטלנד הפסידה לדנבר

זה היה נחמד כל עוד זה נמשך, אבל דנבר זאת קבוצה ברמה אחרת ורצף 3 הניצחונות של פורטלנד נקטע לו עם הפסד הלילה (בין ראשון לשני) של 128:112 לנאגטס. דני אבדיה היה נהדר והיחידי שהופיע אצל הבלייזרס לחצי השני, כשהוא סיים עם 23 נקודות ו-14 אסיסטים (השווה את שיא הקריירה), אך טריפל דאבל של יוקיץ’ וחמישייה שלמה שקלעה בספרות כפולות היו יותר מדי עבורם.

את מה שקרה בפתיחת ההתמודדות קשה לתאר במילים, כשקיבלנו קצב פשוט בלתי נתפס ברבע הראשון שנגמר בכך ששתי הקבוצות היו באזורי ה-40 נקודות לאחר 12 דקות של כדורסל. ג’מאל מארי וקאם ג’ונסון היו בלתי ניתנים לעצירה בפתיחה, כשדני תחילה התרכז בלחלק אסיסטים ולאחר מכן התניע גם את הזריקות שהחלו להיכנס להן.

גם הרבע השני היה שקול ואף קבוצה לא הצליחה לברוח יותר מדי, האולסטאר שלנו סיים את החצי הראשון עם שורה סטטיסטית אדירה של 10 אסיסטים - שיא קריירה למחצית אחת. אבל בסופו של דבר הנאגטס היו אלה שירדו להפסקה ביתרון, כשניקולה יוקיץ’ האדיר היה במרחק שני אסיסטים בלבד מלסיים את החצי הראשון עם טריפל דאבל.

כבר בפתיחת המחצית השנייה קיבלנו אינדיקציה למה שעומד לקרות, כשמלבד אבדיה אף שחקן אחד לא הופיע לרבע השלישי בשורות האורחת, והנאגטס עלו ליתרון דו ספרתי נוח. כל ניסיון קאמבק של הבלייזרס לא צלח, וערב התקפי פשוט פנטסטי של דנבר הריץ אותה כל הדרך ליתרון שכבר אי אפשר היה לחזור ממנו, ו-12 הדקות האחרונות הפכו לגארבג’ טיים אחד גדול.

כעת, פורטלנד תמשיך במאבקים שלה על מקום טוב לקראת הפליי אין הקרב ובא, כשהיא סוף סוף תחזור לביתה אחרי מסע משחקי החוץ ותארח מחר בלילה (24.3, 4:00) את המושבה הישראלית של הברוקלין נטס. מנגד, דנבר תצא לאריזונה למשחק חוץ מול הפיניקס סאנס והיא תקווה להתקרב למקום הרביעי המעניק יתרון ביתיות בסיבוב הראשון של הפלייאוף.

קלעו לדנבר נאגטס: ניקולה יוקיץ’ (14 אס’ ו-14 ריב’) וג’מאל מארי 22 נקודות כל אחד, קאם ג’ונסון 19, כריסטיאן בראון 15, פייטון ווטסון 14, ברוס בראון 13, ארון גורדון 12, טים הארדווי ג’וניור 6 וספנסר ג’ונס 5.

קלעו לפורטלנד טרייל בלייזרס: דני אבדיה (14 אס’) 23 נקודות, דונבון קלינגן 18, טומאני קמארה ורוברט וויליאמס 16 כל אחד, סקוט הנדרסון 13, ג’רו הולידיי 9, סידי סיסוקו 7, מאטיס תייבול וג’ייסון קנט 3 כל אחד וכריס מארי ובליי ווסלי 2 כל אחד.

רבע ראשון: 40:42 לדנבר נאגטס

חמישיית דנבר נאגטס: ג’מאל מארי, כריסטיאן בראון, קאם ג’ונסון, ארון גורדון וניקולה יוקיץ’.

חמישיית פורטלנד טרייל בלייזרס: ג’רו הולידיי, דני אבדיה, סידי סיסוקו, טומאני קמארה ודונבון קלינגן.

איזו פתיחה התקפית אדירה קיבלנו, כשדונבון קלינגן צלף שתי שלשות עבור הבלייזרס, אבל ג’מאל מארי עלה חד אפילו יותר ו-7 נקודות שלו גרמו לטיאגו ספליטר להזעיק פסק זמן. הקצב המטורף נמשך לו כשקיבלנו 13:20 לטובת הנאגטס אחרי בסך הכל 4 דקות של כדורסל בלבד, כשמארי המשיך בשלו, בעוד שקאם ג’ונסון נכנס גם הוא לעניינים. דני אבדיה היה פחות בענייני הקליעה בפתיחה, אך זה לא הפריע לו לחלק ארבעה אסיסטים נהדרים. הטירוף באולם בדנבר לא עצר ושתי הקבוצות פשוט לא פספסו, כשדני אבדיה התחיל לזרוק ונכנס לעניינים עם 7 נקודות שלו שקבעו סקור חריג של 31:31 אחרי שבע דקות. גם כשדני ירד לספספל המשחק המשיך להיות צמוד, כשג’רו הולידיי עלה טוב מהספסל וסגר את הרבע האדיר הזה בהפרש של 2 בלבד.

רבע שני: 69:75 לדנבר נאגטס

שתי הקבוצות המשיכו להחליף סלים ביניהן כשהקצב נרגע מעט וההפרש נשאר זהה, מי שהמשיך את הרבע הראשון הטוב שלו אצל פורטלנד הוא רוברט וויליאמס שהיה דומיננטי ביותר בתוך הצבע, אך מארי הלוהט תמיד היה שם כדי לשמור את דנבר ביתרון. כריסטיאן בראון קלע חמש נקודות רצופות שנתנו לנאגטס 55:61, אבל עוד אסיסטי נהדר של דני, הפעם לטומאני קמארה, השאיר את הבלייזרס קרוב. האולסטאר שלנו חילק עוד ארבעה אסיסטים לחבריו, במה שהעלה את מאזנו ללא פחות מ-10 כאלו, אך ניקולה יוקיץ’ האימתני היה שם כדי לשמור את דנבר בהובלה גם בסיומה של המחצית.

רבע שלישי: 93:107 לדנבר נאגטס

הנאגטס פתחו טוב יותר ועלו לפער דו ספרתי נוח, הרבה הודות לארון גורדון, ובעיקר לקשת השלוש, ממנה הם לא הפסיקו לדייק. דני המשיך בשלו עם חמש נקודות והוא היחידי שהופיע למחצית השנייה אצל הבלייזרס. אבדיה עם עוד אסיסט דאג לשמור את ההפרש על 10 בלבד, כשסל של קלינגן 6 דקות לסיום הרבע היה הראשון של הבלייזרס ברבע שדני לא מעורב בו. מכאן המארחים פתחו מבערים והחניכים של ספליטר התקשו לעמוד בקצב, בטח שנראה שרק הפורוורד הישראלי הופיע לרבע הזה. כל שחקני החמישייה של דנבר השתתפו בריצה שהגדילה את היתרון שלה, בדגש על כריסטיאן בראון שעלה לדאבל פיגרס.

רבע רביעי: 112:128 לדנבר נאגטס

דני פתח את 12 הדקות האחרונות עם אסיסטי להולידיי, אבל מכאן הנאגטס רצו 0:6 בזמן שהבלייזרס נראים חסרי אונים, וההפרש עלה לו כבר ל-17 נקודות. דני המשיך להיות חד אבל פורטלנד התקשתה להתקרב והמארחת המשיכה בשלה. כל זה כבר היה גדול של האורחת שראתה כיצד דנבר שולחת את המשחק לגארבג’ טיים אחד גדול עם משחק קבוצתי שוטף ויפה, והניצחון היה אצלה בכיס.