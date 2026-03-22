מערכת ONE
22/03/2026 15:00
פדרו דיאס בורח מלאמין ימאל (רויטרס)
המשימה הגדולה של האנזי פליק היא ללא ספק לשמור את שחקניו על הקרקע, כאשר אחרי ה-2:7 המטורף על ניוקאסל עדיין יש מטרות להשיג והעבודה לגמרי לא הושלמה. בשעה זו הקטלונים מארחים בקאמפ נואו את ראיו וייקאנו במסגרת המחזור ה-29 של הליגה הספרדית.
המטרה היא כמובן לברוח לריאל מדריד ולפתוח פער לפחות באופן זמני של שבע נקודות, כאשר הבלאנקוס ישחקו מפגש לא קל בדמות הדרבי של מדריד נגד אתלטיקו. בארסה בכושר אדיר עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, כולל 24 גולים בכל המשחקים הללו.
מנגד, ראיו וייקאנו מגיעה לאחר תקופה יציבה יחסית, עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד בליגה. הקבוצה הצליחה לחלץ 1:1 מול לבאנטה למרות ששיחקה עם 10 שחקנים כמעט מחצית שלמה, והעפילה לרבע גמר הקונפרנס ליג למרות הפסד 1:0 לסמסונספור.
במפגשים הישירים, מדובר ביריבה שעושה לברצלונה לא מעט צרות. מאז עונת 2021/22, הקטלונים לא הצליחו לנצח את ראיו וייקאנו יותר מכל יריבה אחרת, עם שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ואין ספק שבבית ברצלונה אמורה לנצח את היריבה הזו כעת.
מחצית שניה
'57
- פריצה נפלאה של לאמין ימאל, שהטעה, עבר, דהר, החליף קצב ולבסוף אך הגיע מצד ימין לצד שמאל בתוך הרחבה, אבל הדבר היחיד שהיה רע במהלך היה הבעיטה שלו, שהלכה החוצה
'53
- פרמין לופס ללא מגע נשכב על הדשא עם פציעה בשריר. אחרי טיפול של הצוות הרפואי הקשר, כמו גארסיה בחצי הראשון, בחר לנסות ולהמשיך
'46
- וגם אלברו גארסיה עלה, קרלוס מרטין ירד
'46
- בצד השני, פאצ'ה אספינו נכנס במקום אוסקר ולנטין
'46
- שינויים בשתי הקבוצות, כאשר האנזי פליק בחר לשלוח לדשא את פראן טורס על חשבונו של רוברט לבנדובסקי
מחצית ראשונה
'34
- כרטיס ראשון גם אצל ראיו. אוסקר ולנטין מנע מפרמין לופס להסתובב ולצאת להתקפה מהירה, מה שזיכה אותו בצהוב
'30
- כמעט ה-0:2. כדור רוחב שיועד לעבר לבנדובסקי נבלם אל סף הרחבה, ראפיניה חיכה שם ובנגיעה דווקא בימין בעט, בטאז’ה בהצלה נפלאה הדף למשקוף והצידה
'26
- לאמין ימאל קיבל את הצהוב הראשון שלו העונה. הקיצוני דהר ושלח את עצמו יותר מידי לעומק, סיס חטף וקיבל דריכה, מה שסידר ליהלום כרטיס
'24
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: ומאותה קרן הגיע הגול. ז’ואאו קנסלו הרים מצד שמאל עד לפינה הרחוקה בצד ימין, אראוחו גבר על סיס ועם נגיחה לפינה הקרובה ניצל יציאה לא כזו טובה של בטאז’ה כדי למצוא את הרשת
'23
- לאמין ימאל בעוד רגע של גאונות עם החיצון מצא את ראפיניה בצד הרחוק לבד לגמרי, הברזילאי לא הצליח להלביש טוב את הכדור על הרגל ובעט רע, הכדור עשה בכל זאת בקשת את הדרך לפינה הרחוקה בשער ובטאז’ה בנגיעה לא לקח סיכון והוציא לקרן
'20
- אחרי שנפגע מול ניוקאסל והוחלף ולבסוף פתח נגד ראיו, ז'ואן גארסיה נשכב על הדשא וביקש טיפול. שצ'סני קם להתחמם, אבל הספרדי העדיף להמשיך לבינתיים
'13
- החמצה מדהימה של ראפיניה. הקיצוני חטף לסיס כדור על האמצע, דהר לבדו לאחד על אחד מול בטאז’ה ואיכשהו הצליח לגלגל את הכדור מחוץ למסגרת
'8
- כבר צהוב ראשון. לז’ן חטף כדור מראפיניה ורצה לצאת קדימה, הברזילאי הוריד אותו ונכנס לפנקס
'1
- 55 שניות על השעון וז’ואן גארסיה רשם הצלת ענק. קו ההגנה של פליק כבר נכשל כשצ’באריה נשלח לבד בשמאל, הרוחב שלו הגיע עד לקרלוס מרטין והחלוץ באחד על אחד נעצר על ידי שוער ברצלונה
'1
- שופט המשחק, אדריאן קורדרו וגה, שרק! המשחק בקאמפ נואו יצא לדרך