יום ראשון, 22/03/2026, 15:00אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 29
ראיו וייקאנו
דקה 58
1 0
שופט: אדריאן קורדרו וגה
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3234-2828ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20
פדרו דיאס בורח מלאמין ימאל (רויטרס)
פדרו דיאס בורח מלאמין ימאל (רויטרס)

המשימה הגדולה של האנזי פליק היא ללא ספק לשמור את שחקניו על הקרקע, כאשר אחרי ה-2:7 המטורף על ניוקאסל עדיין יש מטרות להשיג והעבודה לגמרי לא הושלמה. בשעה זו הקטלונים מארחים בקאמפ נואו את ראיו וייקאנו במסגרת המחזור ה-29 של הליגה הספרדית.

המטרה היא כמובן לברוח לריאל מדריד ולפתוח פער לפחות באופן זמני של שבע נקודות, כאשר הבלאנקוס ישחקו מפגש לא קל בדמות הדרבי של מדריד נגד אתלטיקו. בארסה בכושר אדיר עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, כולל 24 גולים בכל המשחקים הללו.

מנגד, ראיו וייקאנו מגיעה לאחר תקופה יציבה יחסית, עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד בליגה. הקבוצה הצליחה לחלץ 1:1 מול לבאנטה למרות ששיחקה עם 10 שחקנים כמעט מחצית שלמה, והעפילה לרבע גמר הקונפרנס ליג למרות הפסד 1:0 לסמסונספור.

במפגשים הישירים, מדובר ביריבה שעושה לברצלונה לא מעט צרות. מאז עונת 2021/22, הקטלונים לא הצליחו לנצח את ראיו וייקאנו יותר מכל יריבה אחרת, עם שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ואין ספק שבבית ברצלונה אמורה לנצח את היריבה הזו כעת.

מחצית שניה
  • '57
  • החמצה
  • פריצה נפלאה של לאמין ימאל, שהטעה, עבר, דהר, החליף קצב ולבסוף אך הגיע מצד ימין לצד שמאל בתוך הרחבה, אבל הדבר היחיד שהיה רע במהלך היה הבעיטה שלו, שהלכה החוצה
  • '53
  • פציעה
  • פרמין לופס ללא מגע נשכב על הדשא עם פציעה בשריר. אחרי טיפול של הצוות הרפואי הקשר, כמו גארסיה בחצי הראשון, בחר לנסות ולהמשיך
ראפיניה בורח (רויטרס)
איניגו פרס (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • וגם אלברו גארסיה עלה, קרלוס מרטין ירד
  • '46
  • חילוף
  • בצד השני, פאצ'ה אספינו נכנס במקום אוסקר ולנטין
ז'ואן גארסיה מתחמם בהפסקה אחרי הפציעה שלו בחצי הראשון (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • שינויים בשתי הקבוצות, כאשר האנזי פליק בחר לשלוח לדשא את פראן טורס על חשבונו של רוברט לבנדובסקי
מחצית ראשונה
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס ראשון גם אצל ראיו. אוסקר ולנטין מנע מפרמין לופס להסתובב ולצאת להתקפה מהירה, מה שזיכה אותו בצהוב
פדרי בועט (רויטרס)
פדרו דיאס בורח מלאמין ימאל (רויטרס)
  • '30
  • החמצה
  • כמעט ה-0:2. כדור רוחב שיועד לעבר לבנדובסקי נבלם אל סף הרחבה, ראפיניה חיכה שם ובנגיעה דווקא בימין בעט, בטאז’ה בהצלה נפלאה הדף למשקוף והצידה
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • לאמין ימאל קיבל את הצהוב הראשון שלו העונה. הקיצוני דהר ושלח את עצמו יותר מידי לעומק, סיס חטף וקיבל דריכה, מה שסידר ליהלום כרטיס
שחקני ברצלונה בעננים (רויטרס)
רונאלד אראוחו חוגג (רויטרס)
רונאלד אראוחו בטירוף (רויטרס)
רונאלד אראוחו מאושר (רויטרס)
רונאלד אראוחו רץ לחגוג (רויטרס)
רונאלד אראוחו נוגח פנימה (רויטרס)
  • '24
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: ומאותה קרן הגיע הגול. ז’ואאו קנסלו הרים מצד שמאל עד לפינה הרחוקה בצד ימין, אראוחו גבר על סיס ועם נגיחה לפינה הקרובה ניצל יציאה לא כזו טובה של בטאז’ה כדי למצוא את הרשת
  • '23
  • החמצה
  • לאמין ימאל בעוד רגע של גאונות עם החיצון מצא את ראפיניה בצד הרחוק לבד לגמרי, הברזילאי לא הצליח להלביש טוב את הכדור על הרגל ובעט רע, הכדור עשה בכל זאת בקשת את הדרך לפינה הרחוקה בשער ובטאז’ה בנגיעה לא לקח סיכון והוציא לקרן
  • '20
  • פציעה
  • אחרי שנפגע מול ניוקאסל והוחלף ולבסוף פתח נגד ראיו, ז'ואן גארסיה נשכב על הדשא וביקש טיפול. שצ'סני קם להתחמם, אבל הספרדי העדיף להמשיך לבינתיים
ראפיניה מקבל צהוב (רויטרס)
ראפיניה מול פאת'ה סיס (רויטרס)
  • '13
  • החמצה
  • החמצה מדהימה של ראפיניה. הקיצוני חטף לסיס כדור על האמצע, דהר לבדו לאחד על אחד מול בטאז’ה ואיכשהו הצליח לגלגל את הכדור מחוץ למסגרת
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • כבר צהוב ראשון. לז’ן חטף כדור מראפיניה ורצה לצאת קדימה, הברזילאי הוריד אותו ונכנס לפנקס
פדרי דוהר (IMAGO)
פאו קוברסי (IMAGO)
  • '1
  • החמצה
  • 55 שניות על השעון וז’ואן גארסיה רשם הצלת ענק. קו ההגנה של פליק כבר נכשל כשצ’באריה נשלח לבד בשמאל, הרוחב שלו הגיע עד לקרלוס מרטין והחלוץ באחד על אחד נעצר על ידי שוער ברצלונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, אדריאן קורדרו וגה, שרק! המשחק בקאמפ נואו יצא לדרך
לאמין ימאל מתכונן (IMAGO)
ראפיניה מתחמם (IMAGO)
שחקני ברצלונה בהכנות אחרונות (IMAGO)
ז'ואן גארסיה עולה לחימום (IMAGO)
